Ученые ответили, кто является самой умной змеей в мире

Королевская кобра, самая ядовитая змея в мире, имеет не только впечатляющие размеры, но и развитые навыки обработки информации.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Ученые обнаружили, что именно эта змея демонстрирует наиболее развитые навыки обработки информации среди всех представителей своего вида. Она может достигать 5,6 метра в длину и вырабатывает нейротоксический яд, способный парализовать нервную систему.

Королевские кобры встречаются на огромной территории от Индии до Филиппин, а их яд настолько мощный, что одного укуса достаточно, чтобы убить взрослого слона или 20 человек. Однако эти змеи очень осторожны и пугливы, а во время охоты они применяют свой мозг для стратегического выслеживания добычи.

Несмотря на ограниченное количество официальных исследований интеллекта королевских кобр, свидетельства тех, кто имел с ними опыт, свидетельствуют об их способности запоминать окружающую среду и даже своих хозяев.

Эти змеи поражают еще и тем, что единственные среди всех змей строят гнезда для потомства, формируя курганы из листьев и растительности. Кроме того, королевские кобры прекрасно адаптируются к изменениям в окружающей среде и распорядку дня, а в неволе они могут запоминать, когда им приносят еду.

Напомним, ученые идентифицировали новый вид предков человека по челюсти 1,4 миллиона лет.

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