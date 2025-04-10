Ученые оживили лицо Иисуса с помощью ИИ: как выглядел сын божий

Как на самом деле выглядел Иисус Христос / © The Daily Express

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Искусственный интеллект на основе известного религиозного артефакта, Туринской плащаницы, создал видео, которое, по мнению многих, демонстрирует «истинное лицо Иисуса Христа». Загрузив фотографии древней ткани, в которую, как верят христиане, было завернуто тело Спасителя после его распятия, к генератору изображений Midjourney, исследователи получили реалистическое изображение и короткое видео, где Христос моргает, едва улыбается и молится. Эта визуализация, опубликованная в социальной сети X, вызвала бурную реакцию, многие пользователи назвали ее поразительным отражением исторической фигуры

Однако наряду с восторгом возникли и оговорки. Многие комментаторы обратили внимание на то, что созданный искусственным интеллектом образ Иисуса европеоидного облика, тогда как исторические свидетельства указывают на его ближневосточное происхождение и, соответственно, более темный цвет кожи.

Один из пользователей X иронично заметил, что изображение не может быть подлинным, поскольку Христос выглядит как норвежец.

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Это мнение поддерживает доктор Мередит Уоррен, старший преподаватель библейских и религиоведческих исследований Шеффилдского университета. Она отмечает, что, несмотря на распространенное изображение Иисуса как кавказца, он, вероятно, имел коричневую кожу и карие глаза, типичные для жителей этого региона. Доктор Уоррен считает, что лучшее представление о внешности Иисуса могут дать египетские портреты мумий, изображающие мужчин, живших в тот же период и в той же части мира. На этих изображениях предстают люди с темными глазами, коричневой кожей, короткими вьющимися волосами, бородами и чертами лица, характерными для населения Египта, Палестины и Израиля, пишет T4.

Подобный подход применил в 2015 году медицинский художник Ричард Нив, который, используя криминалистические методы и изучая семитские черепа, реконструировал лицо иудея, жившего во времена Иисуса. Его портрет изображает мужчину с широким лицом, темными глазами, густой бородой, короткими вьющимися волосами и загорелым цветом кожи, который мог быть типичным для евреев Галилеи. Хотя эта реконструкция является изображением обычного человека того времени, она дает более реалистичное представление о возможных чертах Иисуса.

Сам искусственно созданный образ, представленный Daily Express с помощью Midjourney, базируется на просматриваемых на Туринской плащанице отметках. На ткани виден силуэт истощенного мужчины с длинными темными волосами, бородой, следами порезов и ссадин на лице и теле. Интересно, что эта версия Христа, созданная искусственным интеллектом, в определенной степени восходит к его традиционным изображениям в классическом искусстве.

Сама Туринская плащаница на протяжении веков была предметом упорных дискуссий. Некоторые отрицают ее подлинность как погребального саванна Иисуса. Эта ткань хранится с 1578 г. в Турине, Италия. Следы на теле, отраженные на плащанице, частично соответствуют ранам, описанным в Библии, как нанесенные Иисусу во время распятия, включая следы от тернового венца, рваные раны на спине и синяки на плечах. На ткани просматриваются слабые коричневые пятна, формирующие изображение худого мужчины ростом около шести футов с впалыми глазами и скрещенными на теле руками. Евангелие от Матфея описывает, как после распятия Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса в льняную ткань и положил его в гробницу. Христиане верят, что эти раны чудесным образом отразились на погребальном саване после Воскресения Иисуса.

Туринская плащаница хранится с 1578 года в Турине, Италия / © Wikipedia

Туринская плащаница привлекает историков, церковных деятелей, скептиков и верующих с момента ее первой публичной демонстрации в XIV веке. В 1988 году группа международных исследователей провела радиоуглеродную датировку небольшого фрагмента плащаницы, определив, что она была изготовлена между 1260 и 1390 годами нашей эры, что подвергало сомнению ее связь с Иисусом. Однако в 2022 году исследование, опубликованное в журнале Heritage, с применением новой рентгеновской методики, показало, что плащаницы около 2000 лет, совпадающие со временем жизни Иисуса. Итальянские исследователи утверждают, что это усиливает веру в то, что слабое кровавое отражение человека на ткани мог оставить именно Иисус. Они сравнили плащаницу с образцами льняных тканей того периода, найденными в Массаде, в Израиль, и обнаружили полную совместимость. Кроме того, сравнение с образцами XIV века не дало совпадений. Ведущий автор исследования доктор Либерато Де Каро считает результаты радиоуглеродной датировки 1988 года ошибочными из-за возможного загрязнения образцов ткани.

С 1980-х годов было опубликовано более 170 научных статей по Туринской плащанице, и мнения исследователей по поводу ее подлинности остаются разделенными. Таким образом, дискуссия вокруг этого загадочного артефакта продолжается и по сей день, и, вероятно, не завершится в ближайшее время. Создание искусственным интеллектом визуализации «подлинного лица Иисуса» на основе этого артефакта лишь подогрело многовековую дискуссию, добавив в нее новую технологическую перспективу.

Напомним, новое исследование Туринской плащаницы раскрыло тайну артефакта.