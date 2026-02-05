Ученые оживили лицо ирландца, который жил 4000 лет назад: как выглядит (фото)

Реклама

Исследователи воспроизвели внешность мужчины, жившего на острове Ратлин в Ирландии более четырех тысяч лет назад. Уникальное открытие было сделано случайно во время строительства автостоянки возле сельского бара: археологи обнаружили захоронения ранних бронзовых суток, среди которых был каменный сундук со скелетом индивида необычно высокого роста.

Об этом говорится Ancestral Whispers в TikTok.

Согласно данным антропологов, рост мужчины составлял около 180 см, что значительно превышало тогдашние стандарты. Анализ костей показал признаки активного образа жизни и физических нагрузок. На позвоночнике и лопатках зафиксировали следы травм, остеоартрита и патологий, свидетельствующих о тяжелом труде. Тем не менее, организм мужчины успешно восстанавливался после повреждений.

Реклама

Как сообщает канал Ancestral Whispers в TikTok, генетический анализ обнаружил у древнего жителя целый ряд интересных особенностей. У него был наследственный гемохроматоз («кельтская болезнь»). Это приводит к избытку железа в крови и редкую для той эпохи способность переваривать молоко. ДНК-тест также подтвердил родство с современными кельтскими популяциями и наличие генов, ответственных за светлые волосы.

Ученые реконструировали вид мужчины ранних бронзовых суток / © Скриншот

Современная 3D-реконструкция лица позволила подробно увидеть жителя суток колокольчатых кубков. Ученые отмечают, что сочетание генетики и цифровых технологий позволяет не только оживить образ человека, но и глубже понять образ жизни и эволюционные адаптации древних сообществ Европы.

Напомним, эволюционные биологи и антропологи выяснили причину массовых проблем с прикусом у современных людей, которая кроется не в генетических сбоях, а в кардинальном изменении образа жизни. Оказывается, наши челюсти просто прекратили получать необходимую физическую нагрузку, которая была привычна для давних охотников-собирателей, из-за чего они не растут до нужных размеров.

Способность контролировать огонь стала тем фактором, который отделил человека от обезьяны, но цену этого достижения природа отчеканила в нашем генетическом коде тысячи лет спустя болезненных уроков.