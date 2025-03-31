Ученые оживили организм, который спал на дне моря более 7 тысяч лет

Ученые совершили прорыв в науке

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Ученые из Германии возродили водоросли, находившиеся в покое на дне Балтийского моря более 7 тысяч лет. Микроорганизмы не только ожили, но и восстановили способность к фотосинтезу и росту.

Об этом сообщило издание Т4.

Институт балтийских исследований под руководством Сары Болиус совершил прорыв в изучении древних водорослей. Обнаружены фрагменты фитопланктона в осадочных образцах из глубины 240 м.

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Водоросль Skeletonema marinoi сохранялась в многослойных отложениях благодаря отсутствию кислорода и стабильным условиям. Ученые смогли восстановить ее жизнедеятельность, создав благоприятную среду с надлежащим освещением и питательными элементами.

Самые старые образцы водорослей, в возрасте около 6870 лет, не только пережили века, но и остались активными. Восстановленные клетки демонстрируют фотосинтез и размножение с такой же скоростью, как и современные водоросли, со средним темпом роста 0,31 деления клетки в сутки.

По результатам измерений активности хлорофилла, самые старые образцы водорослей способны производить 184 мкмол кислорода на миллиграмм хлорофилла в час — это уровень, характерный для современных водорослей Балтийского моря.

Благодаря этому открытию становится возможным совершить «временные прыжки» в лабораторных условиях. Ученые теперь могут воспроизводить климатические эпохи, анализировать генетические изменения и изучать, как фитопланктон приспосабливался к изменениям солености, температуры и кислорода.

По словам Сары Болиус, эти отложения служат настоящей капсулой времени, содержащей сведения о древних экосистемах, генетическом разнообразии и адаптационных стратегиях микроорганизмов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили старейший потерянный континент на Земле.