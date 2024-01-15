Ученые перехватили загадочный сигнал из космоса: откуда он исходил

Эти гамма-лучи приходят из другой части космоса, и они гораздо сильнее, чем ожидалось.

Ученые зафиксировали сигнал гамма-лучей, что оказалось неожиданностью для них.

Об этом пишет ScienceAlert.

Анализ данных космического гамма-телескопа "Ферми" позволил ученым из NASA обнаружить загадочный сигнал гамма-излучения, приходящий из-за пределов нашей галактики и пока его природу нельзя объяснить.

По данным ученых, это совершенно случайное открытие, ведь они обнаружили гораздо более сильный сигнал и в другой части неба, чем тот, который искали.

Ученые искали одну из старейших особенностей гамма-излучения, известного как реликтовое излучение.

Фон реликтового излучения имеет дипольную структуру, где один конец горячее другого. Но диполь гамма-излучения был совсем не похож на диполь реликтового излучения. Эти гамма-лучи приходят из другой части космоса, и они гораздо сильнее, чем ожидалось.

Ранее астрономы из Университета Макгилла в Канаде и Индийского института наук смогли зафиксировать радиосигнал, исходящий от атомов водорода в далекой галактике.

А новое исследование ученых из Института SETI, американской некоммерческой организации, занимающейся поиском внеземной жизни, показывает, что, скорее всего, внеземные цивилизации ожидают подходящего момента, чтобы послать на Землю свои сигналы. И этот момент наступит, когда далекая обитаемая планета будет проходить на фоне своей звезды и ее можно будет увидеть с Земли.

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