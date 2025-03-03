Ученые пересмотрели историю происхождения воды: она появилась гораздо раньше, чем считалось

Ученые пришли к выводу, что вода начала формироваться в результате взрывов первых сверхновых.

Хотя вода покрывает 70 % поверхности Земли, ее происхождение остается предметом дискуссий среди ученых. Недавнее исследование ученых из Портсмутского университета перевернуло представление об этом процессе, указывая на то, что вода могла образоваться уже через 100–200 миллионов лет после Большого взрыва – на миллиарды лет раньше, чем считалось ранее.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые пришли к выводу, что вода начала формироваться в результате взрывов первых сверхновых. Когда массивные звезды достигали конца своего жизненного цикла и взрывались, они выбрасывали в космос кислород, который смешивался с водородом, существовавшим во Вселенной с момента Большого взрыва.

Этот процесс способствовал образованию плотных пылевых облаков, ставших ключевыми источниками материала для будущих планет.

Исследователи смоделировали два сценария взрыва сверхновых:

Первая звезда – с массой в 13 раз больше Солнца – создала 0,051 солнечной массы кислорода.

Вторая, гораздо большая звезда – в 200 раз массивнее Солнца – произвела 55 солнечных масс кислорода.

После взрывов водород и кислород начали объединяться, формируя первые молекулы воды. Сначала их концентрация была низкой, но гравитационное сжатие галактических гало постепенно увеличивало ее уровень.

Через 30–90 миллионов лет меньшая сверхновая сформировала количество воды, эквивалентное одной стомиллионной массе Солнца, тогда как большая звезда произвела 0,001 солнечной массы воды всего за 3 миллиона лет.

Эти данные свидетельствуют о том, что вода существовала во Вселенной задолго до образования нашей планеты. Вероятно, она сохранилась в протопланетных дисках – газопылевых структурах, из которых формируются планеты.

"Наше моделирование показывает, что вода была распространена во Вселенной спустя еще 100–200 миллионов лет после Большого взрыва. Она могла быть ключевым компонентом первых галактик", – отметил автор исследования доктор Дэниел Вейлен.

Исследователи предполагают, что больше воды накапливалось в "молекулярных облаках", которые позже стали основой для формирования планет, звезд и галактик.

Это открытие может помочь понять, как вода попала на обитаемые планеты, такие как Земля. В некоторых регионах Вселенной ее концентрация могла быть столь же высокой, как и сегодня.

Исследователи отмечают, что протопланетные диски, обогащенные первичной водой, могли содержать в 10–30 раз больше воды, чем диффузные облака Млечного Пути, а их концентрация была лишь в несколько раз меньше, чем в современной Солнечной системе.

Это значительное количество воды, в сочетании с высокой вероятностью формирования маломассивных звезд, указывает на то, что планеты с жидкой водой могли возникать сразу после первых сверхновых взрывов.

Таким образом, необходимые условия для появления жизни во Вселенной могли сформироваться на миллиарды лет раньше, чем предполагали учёные.