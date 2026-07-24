Ученые побрызгали джунгли Chanel: камера неожиданно зафиксировала редкую "собаку-призрака"

Фотография короткоухой собаки, пойманной на фотопастку из Боливии. Фото: G. Ayala & M.E Viscarra

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В последние двадцать пять лет исследователи активно изучали дикую природу в лесах и поймах Амазонии на севере Боливии и юго-востоке Перу. С помощью расставленных фотоловушек ученым удалось собрать уникальные данные о редкой короткоухой собаке, которую биологи видели вживую лишь считанные разы.

Об этом пишет Earth.com.

Духи для приманки и уникальные лапы

Долгое время этот вид оставался одним из наименее изученных хищников Латинской Америки, о котором ходили только неподтвержденные слухи от местных охотников. Чтобы привлечь больших кошек, таких как ягуары или оцелоты, исследователи сбрызгивали свои камеры духами Chanel No. 5 и Calvin Klein Obsession, однако на снимках неожиданно начал регулярно появляться этот загадочный пес.

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Животное выглядит очень специфически: короткие лапы, низкое тело, большая голова с крошечными круглыми ушами и густая шерсть от черно-серого до ржавого цвета. Вес этого необычного лесного жителя сравнительно небольшой и составляет примерно от шести до десяти килограммов.

Самой удивительной чертой хищника являются частично перепончатые лапы, чего нет ни в каком другом виде амазонских собак. Благодаря расставленным ловушкам с 2001 по 2024 год команда получила более четырех с половиной тысяч фотографий, которые подтвердили почти шестьсот отдельных наблюдений животного.

Настоящая численность хищника

Ученые долго считали этого зверя почти мифическим, однако результаты исследований показали, что короткоухие собаки встречаются гораздо чаще, чем ожидалось. Они оказались более распространенными, чем крупные ягуары, хотя все равно значительно уступают по численности оцелотам.

«Самым удивительным аспектом результатов было то, что, несмотря на статус почти мифического зверя, короткоухие собаки гораздо многочисленнее, чем мы представляли», — отметили исследователи.

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Дневной образ жизни и защита леса

Вопреки ожиданиям ученых, этот застенчивый зверь оказался абсолютно дневным животным, ведь около семидесяти процентов всех наблюдений произошло при ярком свете. Наибольшая активность хищника фиксировалась между шестью часами утра и полуднем, после чего он постепенно исчезал в зарослях.

Анализ собранных данных также показал, что эта собака является настоящим лесным специалистом, которого привлекают исключительно девственные территории с густым многовековым зеленым куполом. Камеры почти никогда не фиксировали его вне заповедных земель или территорий коренных народов.

Следовательно, животное служит своеобразным живым индикатором здоровья амазонских джунглей: где живет этот пес, там лес остается цельным, а где он исчезает — экосистема уже испытала разрушительное влияние человека.

«Важнейшей стратегией управления является защита лесного покрова Амазонии, для которого создание и эффективное управление природоохранными территориями является важнейшим элементом», — объяснили ученые.

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