Ученые почти нашли, где похоронена Клеопатра: что известно

Клеопатра

Исследователи, среди которых известный кладоискатель Боб Баллард, нашедший «Титаник», заявляют, что они как никогда близки к открытию места захоронения Клеопатры и Марка Антония. Это стало возможным благодаря обнаружению затопленного порта в Средиземном море, вблизи древнего города Тапосирис-Магна, в 30 милях от Александрии.

Почему именно это место?

Археологи во главе с Кэтлином Мартинесом нашли порт на глубине около 12 метров. Когда-то он был соединен с храмом, посвященным богу смерти Осириса. Это открытие чрезвычайно важно. Ведь еще в 2022 году команда Мартинес обнаружила под развалинами храма 1200-метровый тоннель. Этот тоннель, который, как полагают, был частью секретной сети, ведет прямо к только что найденному порту.

Мартинес предполагает, что Клеопатра, покончившая с собой жизнь вместе с Марком Антонием в 30 году до н. э., спланировала свое погребение так, чтобы римляне не смогли найти их тела. Поэтому она выбрала место, где чувствовала бы себя в безопасности в загробной жизни, — храм Осириса.

Затопленный порт, находящийся на глубине около 12 метров, может вести к останкам погибших любовников Клеопатры и Марка Антония. / © dailymail.co.uk

Что нашли на месте раскопок?

В затопленном порту археологи обнаружили колонны, куски полированного каменного пола и амфоры — кувшины для вина. Это свидетельствует об активной жизни в этом месте. Министерство туризма Египта назвало это свидетельством древней морской деятельности.

Клеопатра, которую называют одной из самых могущественных королев в истории, известна своей способностью использовать красоту для достижения целей. Она имела любовные отношения с самыми влиятельными мужчинами Римской империи, в частности с Юлием Цезарем и Марком Антонием.

По словам Кэтлин Мартинес, после 2000 лет поисков они впервые так близко подошли к разгадке. Теперь, как она утверждает, это лишь вопрос времени, когда гробница Клеопатры будет найдена. Новый документальный фильм об этой находке «Последний секрет Клеопатры» выйдет на National Geographic 25 сентября.

