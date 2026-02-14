Ученые подняли рекордный груз фарфора династии Юань XIV века с затонувшего корабля

Сине-белый фарфор династии Юань. Фото: доктор Майкл Флекер

В водах у восточного входа в Сингапурский пролив археологи обнаружили более 2350 фрагментов сине-белого фарфора династии Юань. Находки происходят из затонувшего в XIV веке торгового судна, известного как «корабль Темасек», и стали самым большим задокументированным грузом такого типа.

Об этом сообщило издание Discover.

Раскопки продолжались с 2016 по 2019 год. Исследователи подняли со дна около 3,5 тонны керамики вместе с несколькими целыми изделиями. Только сине-белый фарфор весит примерно 136 килограммов и насчитывает более 2350 обломков. Сохранившиеся донышки свидетельствуют, что на борту могло быть не менее 300 чаш.

Груз не ограничивался фарфором. Почти половину составлял селадон из Лунцюаня — зеленая глазурованная керамика, популярная в торговле того времени. Также среди находок — бледно-голубые изделия из Цзиндечжень, белая керамика из Дэхуа, зеленоглазурованные чаши из Фуцзяни и большие кувшины для хранения из Цзицзао. Происхождение изделий из нескольких центров обжига на юге Китая свидетельствует о централизованном сборе груза, вероятно, в одном из крупных портов, в частности в Цюаньчжоу.

Сине-белый фарфор помог датировать аварию. Такие изделия появились в конце 1320-х годов, а перебои в работе печей в 1350-х сузили возможный период плавания до примерно 1340-1352 годов.

Деревянный корпус судна не сохранился — его уничтожили волны и морские организмы. Основным свидетельством рейса осталась керамика. Китайский состав груза указывает, что это могла быть джонка — большое торговое судно, которое использовали в региональной торговле.

Археологи отмечают: в отличие от наземных памятников, где вещи накапливаются годами, этот корабль фиксирует одно путешествие.

«Сочетание изысканно украшенного фарфора и прочных кувшинов для хранения также отражает ассортимент товаров, перемещавшихся через Темасек — от посуды, которую использовали состоятельные жители, до контейнеров, в которых перевозили товары повседневного потребления. В этом смысле затонувший корабль Темасек хранит больше, чем просто коллекцию керамики; он фиксирует перемещение товаров через порт, который соединял южный Китай с Юго-Восточной Азией», — говорится в статье.

