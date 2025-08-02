Ученые подозревают, что за Плутоном скрывается массивная Девятая планета

Космос / © Pixabay

Реклама

Гипотетическая Планета Девятьможет быть массивным небесным телом за пределами пояса Койпера, способным изменять орбиты других объектов. Однако новые открытия ставят под сомнение эту гипотезу, ведь некоторые тела демонстрируют стабильные траектории.

Об этом пишет ScienceAlert.

Идея о существовании массивной неизвестной планеты на краю Солнечной системы возникла еще до открытия Плутона в 1930-х годах. Тогда ее назвали Планетой X и использовали как возможное объяснение для странной орбиты Урана, которая отклонялась от физических ожиданий. Гипотеза заключалась в том, что орбиту Урана может искажать гравитация неизвестной большой планеты, больше Земли.

Реклама

Однако эту проблему в конце концов решили после пересчета массы Нептуна в 1990-х годах. Но в 2016 году ученые из Калифорнийского технологического института - Константин Батыгин и Майк Браун - предложили новую теорию: существование гипотетической Планеты Девять.

Они обратили внимание на пояс Койпера - гигантское кольцо астероидов, карликовых планет и других тел за пределами орбиты Нептуна (включая Плутон). Оказалось, что многие объекты пояса Койпера, или транснептуновые объекты, имеют орбиты, которые не соответствуют обычному предполагаемому движению вокруг Солнца.

Батыгин и Браун предположили, что эти аномалии может вызывать гравитация крупного объекта - то есть Планеты Девять. Подобно тому, как Земля гравитационно влияет на Луну, заставляя ее вращаться не только вокруг Солнца, но и вокруг планеты, - так же новая планета могла бы влиять на орбиты тел в поясе Койпера.

Изначально эта теория вызвала скептицизм, однако со временем все больше наблюдений подтверждали, что орбиты многих транснептуновых объектов действительно являются нестабильными. В 2024 году Браун отметил: "Я считаю, что маловероятно, что Планеты Девять не существует. Пока нет других объяснений наблюдаемых эффектов".

Реклама

Например, в 2018 году ученые обнаружили новый объект - 2017 OF201, который имеет очень вытянутую орбиту и диаметр около 700 км. Его нестабильная орбита может быть либо следствием древнего столкновения, либо влиянием гравитации Планеты Девять.

Проблемы теории

Однако остается главный вопрос: если планета существует, почему ее еще не нашли. Некоторые астрономы сомневаются, что текущие данные об орбитах транснептуновых объектов являются достаточными для достоверных выводов. Некоторые выдвигают альтернативные объяснения, в частности - наличие кольца обломков или даже крошечной черной дыры.

Также значительным препятствием является длительность наблюдений. Например, полный оборот объекта 2017 OF201 вокруг Солнца занимает около 24 000 лет. Чтобы определить гравитационное воздействие, нужно наблюдать не менее 4-5 полных оборотов.

Новые открытия тоже ставят под сомнение теорию. Так, объект 2023 KQ14, обнаруженный с помощью телескопа Subaru на Гавайях, является седноидом - телом, которое находится чрезвычайно далеко от Солнца (около 71-433 астрономических единиц). Его стабильная орбита свидетельствует об отсутствии гравитационного влияния большой планеты, включая и гипотетическую Планету Девять.

Реклама

Это уже четвертый седноид с подобной стабильной траекторией, что ставит под сомнение влияние массивной планеты. Если Планета Девять и существует, она может быть еще дальше - за пределами 500 астрономических единиц.

Поиски продолжаются

Несмотря на трудности, астрономы не исключают возможность существования большой планеты, влияющей на транснептуновые объекты. Но ограничения даже беспилотных миссий (например, New Horizons) не позволяют добраться настолько далеко - это заняло бы не менее 118 лет.

На сегодня единственной надеждой остаются мощные наземные и космические телескопы. Новые небесные объекты открываются постоянно, и с каждым годом наше понимание окрестностей Солнечной системы углубляется.

Напомним, ранее мы писали о том, что Землю в ноябре 2025 года может ждать столкновение с технообъектомвнеземного происхождения. Загадочный межзвездный объект, получивший название 3I/ATLAS, может быть технологическим артефактом инопланетного происхождения с потенциальной угрозой для человечества

Реклама