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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Ученые "похитили" человеческий глаз: разработан метод, позволяющий видеть неизвестные цвета

Этот оттенок, названный «оло», можно почувствовать только так и невозможно передать иначе.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Существуют уникальные цвета, которые не видят глаз человека

Существуют уникальные цвета, которые не видят глаз человека / © Pixabay

Американские ученые утверждают, что обнаружили цвет, который еще никто раньше не видел. Открытие было сделано в ходе эксперимента по воздействию лазерных импульсов на глаза, стимулирующих клетки сетчатки.

Об этом пишет livescience.

С помощью этой техники исследователи дали возможность пяти людям увидеть новый цвет, названный «оло», описанный участниками исследования как «сине-зеленый беспрецедентной насыщенности».

«Конечная цель состоит в том, чтобы обеспечить программируемый контроль над каждым фоторецептором (светочувствительной клеткой) в сетчатке, в первую очередь для исследовательских целей», — сказал Джеймс Фонг, докторант по компьютерным наукам Калифорнийского университета в Беркли.

Контроль над сетчаткой на столь детальном уровне может открыть новые способы изучения зрения, говорят исследователи.

Они назвали свою технику стимуляции сетчатки «Oz» в честь зеленых очков, которые носят люди в Изумрудном городе в оригинальных книгах «Волшебник страны Оз». Этот подход требует подробной карты сетчатки каждого пользователя.

Напомним, ученые открыли новые детали о том, как мозг создает и восстанавливает воспоминания.

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Дата публикации
Количество просмотров
23
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