Ученые показали часть тела, которую считают "местом души"

Маленькая, но важная структура мозга- шишковидная железа, или эпифиз — веками была предметом размышлений философов и мистиков. Рене Декарт считал ее «средоточием души», однако современная наука доказала, что ее основная функция — регулирование циркадного ритма и выработка мелатонина.

Об этом говорится в исследовании Journal of the History of the Neurosciences.

Рене Декарт в XVII веке предполагал, что эпифиз является единственным каналом взаимодействия физического тела с нематериальной душой. Его трактат «Страсти души» описывал железу как центр интеграции сенсорной информации и «штаб-квартиру души». Однако современные нейробиологи опровергли эти предположения: эпифиз регулирует биологические часы и не имеет магических или духовных функций.

Декарт утверждал, что эпифиз интегрирует данные от глаз, ушей и тактильных рецепторов в единое восприятие для души.

в 1888 году мистик Елена Блаватская связывала эпифиз с «третьим глазом» Аджня-чакры, но подтверждений в древних текстах нет.

В 1920-х Рудольф Штайнер предположил, что кальцификация эпифиза связана с духовными энергиями, называя лиц без кальцита «неспособными к взаимодействию с высшими силами».

Современная наука доказала: кальцификация — естественный процесс старения железы, без всякой связи со способностью к духовным контактам.

Исследователи отмечают, что авторитет Декарта способствовал формированию многочисленных псевдонаучных и эзотерических мифов, которые сохраняют популярность более 380 лет.

