Ученые показали, что останется от Земли после смерти Солнца

Земля / © pixabay.com

Ученыепредполагают, что Земля в будущем может быть полностью испарена Солнцем, оставив после себя лишь рассеянный след в космосе. К такому выводу астрономов подтолкнула необычная находка в одной из ближайших к нам планетарных туманностей.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Как это сообщают исследователи, они обнаружили загадочную структуру из ионизированного железа в центре туманности Кольцо. По их мнению, этот объект может быть остатком каменистой планеты, уничтоженной умирающей звездой, подобной нашему Солнцу.

Что именно нашли астрономы

Речь идет о необычной "полосе" или "перемычке" из ионизированных атомов железа, которая простирается сквозь центр Туманности Кольцо, расположенной на расстоянии около 2 283 световых лет от Земли. Подобных структур ранее астрономы не наблюдали, поэтому открытие вызвало значительный интерес у научного сообщества.

Исследователи отмечают, что происхождение этого объекта остается загадкой. В то же время одна из самых интригующих гипотез заключается в том, что железная полоса является остатками планеты, которая была поглощена звездой на финальном этапе ее эволюции.

Звезды вроде Солнца в конце своей жизни претерпевают кардинальные изменения. Когда в ядре заканчивается ядерное топливо, звезда теряет способность поддерживать стабильный баланс между гравитацией и энергией термоядерных реакций.

В результате ее внешние слои резко расширяются, превращая звезду в красного гиганта, размеры которого могут превышать первоначальные в 100-1000 раз. Со временем внешние оболочки отделяются, образуя яркую планетарную туманность, тогда как ядро сжимается до состояния белого карлика.

Астрономы считают, что Туманность Кольцо возникла именно таким путем примерно 4 тысячи лет назад.

Новое открытие стало возможным благодаря использованию инструмента Large Integral Field Unit (LIFU), установленного на телескопе Уильяма Гершеля. Этот прибор содержит сотни оптоволоконных каналов, позволяющих одновременно анализировать свет со всей площади туманности в различных длинах волн.

Благодаря этому ученые смогли детально восстановить химический состав объекта в каждой точке.

Ведущий автор исследования, доктор Роджер Вессон из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона, отметил, что во время обработки данных именно железная структура сразу привлекла внимание ученых.

По словам исследователей, масса железа в обнаруженной полосе примерно соответствует тому количеству, которое могла бы оставить каменистая планета после полного испарения.

Если бы была уничтожена планета размером с Меркурий или Марс, железа было бы несколько меньше. Зато испарение Земли или Венеры дало бы даже большее количество вещества, чем наблюдается сейчас. Именно это делает версию о погибшей планете одной из самых вероятных.

Впрочем, ученые подчеркивают, что окончательных доказательств этой гипотезы пока нет.

Что это значит для Земли

Астрономы напоминают, что примерно через пять миллиардов лет Солнце также исчерпает запасы водорода и начнет расширяться. По нынешним оценкам, оно может увеличиться примерно в 200 раз, превратившись в красного гиганта.

В таком сценарии Земля, вероятнее всего, будет либо полностью испарена под действием экстремальных температур, либо разорвана мощными гравитационными силами и втянута ближе к звезде.

Исследования других звезд подтверждают эту угрозу: вокруг красных гигантов большие планеты на близких орбитах встречаются значительно реже, чем у молодых звезд, что свидетельствует о массовом уничтожении таких миров.

Ученые признают, что существуют и альтернативные объяснения появления железной полосы. В частности, она могла образоваться вследствие неизвестных процессов во время выброса внешних оболочек звезды.

По словам доктора Уэссона, решающим станет поиск подобных структур в других планетарных туманностях. Если такие объекты обнаружат и в дальнейшем, это поможет понять, действительно ли они являются "космическими надгробиями" уничтоженных планет.

Исследователи планируют продолжить наблюдения с помощью LIFU и выяснить, присутствуют ли рядом с железом другие химические элементы, которые могли бы окончательно подтвердить или опровергнуть планетарное происхождение загадочной структуры.

