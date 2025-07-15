Ученые показали, как выглядели родственники современного человека десятки тысяч лет назад

Ученые показали, как выглядели наши предки / © BBC

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Ученые сделали чрезвычайный шаг в изучении человеческой эволюции — они воспроизвели лицо трех наших древнейших родственников: Homo floresiensis (известного как «гоббит»), неандертальца (Homo neanderthalensis) и Homo erectus.

Об этом пишет BBC.

Как отмечает палеоантрополог Элла Аль-Шамахи, эти модели являются самой точной с научной точки зрения коллекцией гиперреальных 3D-реконструкций человеческого вида из всех известных на сегодняшний день. Эта работа позволяет проследить эволюцию человечества за последние 300 000 лет, от нашего происхождения в Африке до расселения по всему миру.

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Homo floresiensis. Изображение: BBC Studios / © BBC

Среди воссозданных видов особое место занимает Homo erectus, живший между 1,89 миллионами и 110 000 лет назад. Этот вид является одним из первых, полностью адаптировавшихся к прямохождению, что стало ключевой вехой в человеческой эволюции. Считается, что именно Homo erectus первым освоил использование огня, кардинально изменив возможности выживания и адаптации.

Самой интересной из всех реконструкций модель Homo floresiensis. Этот небольшой вид человека получил прозвище «хоббит» из-за своего миниатюрного размера — их рост составлял всего около 1 метра. Эти уникальные люди жили на индонезийском острове Флорес еще 50 тысяч лет назад. Несмотря на свой небольшой рост, Homo floresiensis известны тем, что использовали орудия труда, что указывает на их развитую когнитивную способность и сложность культуры.

Homo sapiens. Изображение: BBC Studios / © BBC

Еще одной важной реконструкцией является модель неандертальца, которая демонстрирует светлый оттенок кожи. Гены, связанные с пигментацией, помогали им вырабатывать необходимый витамин D в условиях низкого уровня солнечного света, характерных для высокогорных широт.

Ранее ученые создали новую реконструкцию лица неандертальца с волосами и без.

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