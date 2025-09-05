Ученые показали, как выглядело самое крупное млекопитающее в истории Земли (фото)

Препаратор Отто Фалькенбах с черепом Paraceratherium transouralicum. Автор фото: Генри Ф. Осборн.

Реклама

После исчезновения динозавров млекопитающие начали стремительно развиваться и заселять новые территории. В этом процессе появились настоящие великаны. И хотя сегодня самым большим животным является кит, история сухопутных гигантов имеет своего безоговорочного чемпиона.

Об этом пишет T4.

Большинство считает, что чемпионом среди наземных гигантов был вымерший носорог парацераторий (Paraceratherium). Он жил в Азии в эпоху олигоцена, примерно 34-23 миллиона лет назад.

Реклама

Это гигантское животное без рога, но с очень длинной шеей, как у жирафы, было гораздо больше нынешнего африканского слона. Считается, что она была длиной 7,4 метра, имела почти пятиметровую высоту в плечах и весила около 17 тонн, что в пять раз больше веса современного носорога.

Paraceratherium

Исследователи обрели новый вид этого огромного носорога Paraceratherium linxiaense в 2021 году в Тибете. Его возраст составил примерно 26,5 миллионов лет.

Эти редкие окаменелости, в частности почти сохранившийся череп длиной более метра, предоставили ученым новые данные для уточнения размеров и строения этого животного. Однако статус парацератерия как абсолютно самого сухопутного млекопитающего до сих пор остается предметом дискуссий среди ученых. Ведь данные, полученные из существующих ископаемых, остаются неполными.

Некоторые исследователи считают, что Палеолоксодон (вымерший род слонов — Ред.) с прямыми бивнями мог быть даже больше, достигая веса до 22 тонн. Однако эти оценки часто базируются на неполных находках, например, только на фрагментах бедренной кости и не являются общепринятыми.

Реклама

Другие оценки, основанные на более полных скелетах, указывают на более скромный вес 13-15 тонн. Кроме того, за звание чемпиона также мог бы посоревноваться мастодонт Борсона, весивший около 15-16 тонн.

Несмотря на эти споры, ни один из этих великанов не может являться конкурентом для динозавра патаготитана (Patagotitan mayorum). Это животное имело длину 37 метров и весило как 10 африканских слонов.

Патаготитан / Источник: Discoverychepe

Это подчеркивает, что хотя млекопитающие достигли колоссальных размеров, они никогда не могли сравниться с величайшими титанами эпохи динозавров.

Ранее на юге Патагонии в Аргентине ученые обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившиеся окаменелости, раскрывшие новый вид великого родственника крокодила. Этот хищник когда-то бродил пресноводными поймами региона.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.