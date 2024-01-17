Ученые показали, как выглядит клонированная обезьяна через два года - фото

Китайские ученые выяснили, что клонированная обезьяна прожила более двух лет.

Об этом пишет Daily Star.

Техника, использованная для клонирования обезьяны, которую назвали РеТро, была модифицированной версией той, которая использовалась для создания печально известной овцы Долли, первого в мире клонированного млекопитающего.

Из 113 клонированных эмбрионов-резусов только один выжил после имплантации суррогатным обезьянам.

Клонированная обезьяна РеТро / Фото: Zhaodi Liao et al., Nature Communications

Несмотря на низкий уровень успеха (в этом случае менее 1%), команда считает, что это расширяет понимание механизмов клонирования приматов. Та же группа исследователей под руководством Цян Суня и Чжэнь Лю из Китайской академии наук в Шанхае шесть лет назад создала первых в мире клонированных обезьян. Это была пара одинаковых длиннохвостых макак, также известных как макаки-крабоеды.

В своем отчете в Nature Communications они написали: "Эти открытия дают ценную информацию о механизме перепрограммирования обезьян SCNT и представляют перспективную стратегию клонирования приматов".

Клонированная обезьяна РеТро / Фото: Zhaodi Liao et al., Nature Communications

Доктор Луис Монтоллиу, исследователь, не участвовавший в исследовании, сказал: "Как клонирование крабоедных макак, так и макак-резусов демонстрирует две вещи. Во-первых, клонировать приматов можно. Во-вторых, что не менее важно, чрезвычайно сложно достичь успеха в этих экспериментах с такой низкой эффективностью, что еще раз делает невозможным клонирование человека".

Он добавил, что низкая эффективность клонирования приматов также "подтверждает очевидное", что клонирование человека не только "ненужно и спорно", но, если оно будет сделано, оно будет "чрезвычайно тяжелым и нравственно неоправданным".

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Овца Долли вошла в историю почти три десятилетия назад после того, как ее клонировали в Институте Рослина в Эдинбурге. Впервые ученым удалось клонировать млекопитающего из взрослой клетки, взятой из вымени овцы Финн-Дорсет.

С тех пор многие другие млекопитающие были клонированы с использованием той же техники переноса ядра одной клетки, содержащей перенос ДНК ядра клетки в донорскую яйцеклетку, которая затем способствует развитию эмбриона. К ним относятся овцы, крупный рогатый скот, свиньи, собаки, кошки, мыши и крысы, а также длиннохвостые обезьяны. Однако эффективность клонирования животных остается очень низкой и клоны часто не выдерживают беременности или умирают вскоре после рождения.

Напомним, ученые разгадали жуткую тайну 2000-летней мумии без головы. Девушка умерла во время родов, считают исследователи.

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