Ученые показали, как выглядит самый старый подводный город в мире (видео)

Остров Павлопетри расположен у побережья Лаконии на юге Пелопоннеса. Этот остров является старейшим древнегреческим городом, который когда-нибудь археологи находили под водой.

Об этом пишет издание Greek Reporter.

После тщательного изучения археологи пришли к выводу, что здесь появились первые поселения в 2800 году до н. э. На это указали разные артефакты. В основном они принадлежали к бронзовым временам.

Также ученые выяснили, что на этом месте произошла серия из трех катастрофических землетрясений. Они произошли в 1000 году до нашей эры. Возможно, именно из-за них город очутился под водой. Известно, что до катастроф Павлопетри процветало. Он был важным портовым городом.

Благодаря природе уникальная достопримечательность осталась неприкосновенной. Поэтому она чрезвычайно ценна для археологов.

Ранее стало известно, что в водах моря Сукошан, у побережья Хорватии, исследователи обнаружили сохранившийся корабль в возрасте 2000 лет.

Новости мира: китайские археологи нашли кусок позвоночника динозавра

Читайте также: