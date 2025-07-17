Ученые показали, какой наша планета станет через 250 миллионов лет (видео)

Ученые показали, какой наша планета станет через 250 миллионов лет / © Unsplash

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Ученые бьют тревогу: по прогнозам, примерно через 250 миллионов лет поверхность Земли вновь объединится в единый суперконтинент, вероятно, названный Пангеей Проксимой.

Об этом пишет Т4.

Рождение Пангеи Проксимы: сценарии будущего суперконтинента

Если нынешние геологические тенденции сохранятся, примерно через 250 миллионов лет Земля снова может объединиться в новый суперконтинент. Американский геолог Кристофер Скотез еще в 1982 году назвал его Пангеем Ультимом, но позже переименовал в Пангея Проксима, что означает «следующая Пангея».

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Пангея проксима. Фото: Pokéfan95 через Wikimedia Commons (CC0 1.0) / © Wikimedia Commons

По теории Скотеза, океанское дно в Атлантике будет погружаться. Поэтому Америка начнет двигаться ближе к Африке и Евразии. Они объединяются в один большой континент. Австралия и Антарктида тоже соединятся. Они будут расположены к югу от этого нового континента. Посредине останется небольшое море.

Однако существуют и другие сценарии формирования будущего суперконтинента:

Амазия Все континенты, кроме Антарктиды, могут объединиться вокруг северного полюса примерно через 200-250 миллионов лет.

Аурика: Все континенты сойдутся у экватора примерно через 250 миллионов лет.

Расположение будущего суперконтинента в отношении экватора будет иметь огромное влияние на глобальный климат, активно исследуемый учеными.

Вымирание человечества: неутешительные прогнозы для будущей Земли

К сожалению, перспективы выживания человечества на Земле, переживающей столь колоссальные изменения, кажутся крайне призрачными. Исследования 2023 показали, что формирование будущего суперконтинента сделает нашу планету непригодной для наземных млекопитающих. Это, вероятно, приведет к массовому вымиранию.

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Точный состав континентов будущей Земли остается сложным для прогнозирования, ведь предусмотреть события за сотни миллионов лет — очень трудная задача. Но одно можно сказать с уверенностью: впереди планету ждут грандиозные и потенциально катастрофические изменения.

Напомним, астрономы из Йельского университета совершили удивительное открытие, исследовав объект, который они назвали «Бесконечностью». Это пара галактик, которые находятся в процессе столкновения, и мы видим их как раз в этот момент. Свои наблюдения учёные описали в публикации The Astrophysical Journal Letters.