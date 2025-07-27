Ученые показали паука, создающего невероятный "золотой" шелк

паутина / © Freepik

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Ученые рассказали об уникальном пауке Trichonephila clavipes, который создает паутину из «золотистого» шелка. Этот паук не плетет нити из настоящего золота, но его паутина имеет ярко-желтый цвет, что выглядит будто из драгоценного металла. Такой оттенок шелку придает пигмент ксантуреновая кислота, что, вероятно, помогает паутине выполнять важные функции: привлекать добычу и маскироваться в природе.

Об этом сообщает t4.

Животное можно встретить в лесах юго-восточных штатов США — в частности, в Северной Каролине и Флориде, а также в Вест-Индии и на территории Центральной и Южной Америки. Паук любит селиться на деревьях и кустах, где растягивает свои большие, иногда до трех футов длиной, паутины. Его легко узнать по коричнево-желтой окраске и волосовидным пучкам на лапках.

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Интересно, что между самками и самцами этого вида существует существенная разница в размерах. Самцы обычно имеют длину около 6 миллиметров, тогда как самки могут достигать 2,4-4 сантиметров, а иногда даже до 7,6 сантиметра. Поведение полов тоже разное: самцы много двигаются в поисках самок, а самки больше занимаются охраной кладок яиц.

Именно самки плетут яркую золотистую паутину, которая является настоящим шедевром природы. Самцы же не создают паутину, зато используют особые нити-драглайны для передвижения. Всего этот паук производит семь различных видов шелка, каждый из которых имеет свое предназначение — от ловли добычи до обертывания яиц. Интересно, что шелк родственного вида Trichonephila maculata настолько прочный, что рыбаки в южной части Тихого океана используют его для изготовления сетей.

Несмотря на грозный вид, золотистый шелковый ткач является относительно безопасным для человека. Укус этого паука вызывает лишь незначительную боль и покраснение, которые не такие сильные, как укус обычной пчелы, говорят во Флоридском университете.

Кроме золотистого ткача, природа подарила нам еще много интересных пауков: например, водолазного паука-колокольчика, который может дышать под водой благодаря специальным пузырькам, или «паука-убийцу», который охотится на других пауков.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ядовитые пауки атакуют юг Украины, из-за изменения климата ядовитые пауки появляются даже в местах, где их раньше не было.