Ученые показали подлинный вид Иисуса Христа: неожиданный результат

На изображениях Иисуса Христа часто изображен мужчина с бледной кожей, длинными волосами и густой бородой. Однако эксперты утверждают, что ни одна из этих деталей не является точной.

Об этом пишет Daily Mail.

Неужели мы никогда не узнаем, как выглядел Иисус Христос? До портретной точности — нет. Но можно составить примерный портрет типичного человека той местности и того времени, когда жил Иисус.

Эксперты говорят, что Иисус был евреем первого века из Галилеи, региона на Ближнем Востоке. Это автоматически определяет его этническую принадлежность и соответственно ключевые черты внешности. Как и другие семиты того времени, он имел бы смуглую, оливковую кожу, загоревшую от постоянного пребывания на открытом воздухе, темные карие глаза и черные, густые, вероятно, вьющиеся волосы. Идея о длинных, распущенных волосах является одним из величайших исторических анахронизмов.

Его телосложение также не соответствует образу изящного аскета. Иисус был плотником или строителем — профессией, требовавшей значительной физической силы. Его служение предполагало постоянные пешие переходы на большие расстояния. Питаясь тем, что жертвовали люди, он вряд ли обладал избытком пищи. Все это указывает на крепкое, жилистое, но не громоздкое телосложение. Даже его одежда кардинально отличалась от длинной белой туники, которую часто изображают художники. Такая одежда в первом веке считалась женской.

На ногах он носил простые кожаные сандалии, образцы которых были найдены археологами в Массаде.

Напомним, в Иерусалиме обнаружили монументальное старинное сооружение — купальню Силоам, упомянутую в Евангелии. Ученые считают, что именно здесь Иисус Христос исцелил слепого нищего.