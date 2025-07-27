Ученые показали самого редкого слона на планете: что известно о Мотти (фото)

Слон / © Pixabay

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Ученые подтвердили уникальный случай рождения слоненка, ставшего единственным в мире гибридом африканского и азиатского слона. Его звали Мотти, и хотя он прожил всего 10 дней, это животное навсегда вошло в историю — как самый редкий слон в мире, по версии Книги рекордов Гиннеса.

Об этом пишет t4.

Невероятную находку в истории зоологии зафиксировали еще в 1978 году в британском зоопарке города Честер. Там 11 июля родился слоненок по имени Мотти, который стал уникальным гибридом африканского (Loxodonta africana) и азиатского (Elephas maximus) слонов.

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Его имя — дань основателю зоопарка Джорджу Моттерсхеду. Анализы тканей подтвердили, что родителями Мотти стали самец африканского слона Джумболино и самка азиатского слона Шеба. Поскольку вольер был общий, а Джумболино был единственным самцом, сомнений в его отцовстве не было. Впрочем, именно сочетание этих двух видов, которые не только принадлежат к разным видам, но и к разным родам, вызвало удивление и интерес ученых всего мира.

Мотти с мамой

В дикой природе такое скрещивание невозможно — географические ареалы африканских и азиатских слонов полностью не пересекаются, ведь первые обитают в Африке, а вторые — в Южной и Юго-Восточной Азии. Более того, между ними существуют серьезные различия в размерах, строении тела, форме ушей и даже структуре кожи. Африканские слоны — более крупные, с широкими ушами, а азиатские — менее массивные, со специфической формой позвоночника и меньшими ушами.

Мотти, как настоящий гибрид, унаследовал черты обоих родителей. Он имел большую голову и длинные уши, типичные для африканских слонов, но и характерные для азиатских слонов признаки — пять когтей на передних лапах и четыре на задних.

К сожалению, жизнь Мотти оказалась короткой. Из-за преждевременных родов — на шесть недель раньше срока — он имел чрезвычайно низкий вес и слабое здоровье. Ему понадобился постоянный ветеринарный уход. Всего через 10 дней после рождения, 21 июля 1978 года, Мотти умер от некротизирующего энтероколита — тяжелого желудочно-кишечного заболевания новорожденных. После вскрытия у него было обнаружено сильное заражение кишечной палочкой.

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По неофициальным данным, тело уникального слона хранится или в частной коллекции, или в Лондонском музее естественной истории. Однако точно место хранения не разглашается.

Мотти остается единственным научно подтвержденным случаем гибридизации африканского и азиатского слона в истории. Несмотря на трагизм его короткой жизни, он стал настоящим символом уникальности и загадочности природы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые шокировали мир, вернув к жизни вымерший вид волка, который исчез с нашей планеты более 10 000 лет назад, но выдающаяся генно-инженерная компания, которая стоит за этим чудом, не останавливается на достигнутом.