Ученые показали самую маленькую в мире змею, вернувшуюся после 20 лет забвения (фото)

Редкая находка ученых / © pixabay.com

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Самая маленькая змея в мире исчезла из виду ученых на 20 лет. Теперь ее снова нашли и сфотографировали.

Об этом пишет iflscience.

Знакомьтесь: барбадосская нитевидная змея (Tetracheilostoma carlae) — самая маленькая змея на планете, которую долгое время считали потерянной для науки.

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Чтобы отличить барбадосского нитей змея от брахманского слепого змея, нужна лупа Фото: Коннор Блейдс iflscience

Невероятно, но эта змейка взрослой длины всего 9–10 см — меньше обычной монеты! Раньше ее наблюдения были настолько редки, что между ними проходили десятилетия. Ситуацию усложняло еще и то, что она очень похожа на инвазионный вид — браминскую слепозмейку, недавно завезенную на Барбадос. Отличить эти два вида можно только под лупой.

«Их очень сложно изучать, не причиняя вреда, именно из-за микроскопических размеров. Мы до сих пор почти ничего не знаем об их среде или популяции», — говорит Коннор Блейдс, консультант Министерства охраны окружающей среды Барбадоса.

Этот вид попал в глобальный список 4 800 «потерянных» видов животных, растений и грибов по версии инициативы Re: wild. И именно в рамках проекта по охране эндемичных рептилий Барбадоса (CBER) змею удалось снова зафиксировать.

Они живут в термитниках и выделяют вещества, заставляющие термитов не нападать на них — настоящая химическая маскировка!

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«Большие животные проще заметить. А мелкие, как эта змейка могут оставаться незамеченными просто потому, что их трудно найти, а не потому, что они исчезли», — добавляет Блейдс.

В контексте сохранения биоразнообразия эта змея имеет еще большее значение. Она принадлежит к одной из древнейших групп змей — сколкофидий, которые, вероятно, появились еще в юрском периоде. Их предки распространились по миру еще при суперконтиненте Гондвана.

К сожалению, на Барбадосе и в целом Карибском регионе по-прежнему сохраняется страх перед змеями. Один из эндемичных видов — барбадосский гонщик (Erythrolamprus perfuscus) — уже признан вымершим. Поэтому новое открытие показывает: даже самые маленькие и беззащитные существа имеют ценность и заслуживают охраны.

Напомним, ранее ученые показали величайшую в мире змею, жившую после динозавров.

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