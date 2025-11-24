Ученые показали точное место затопления "Титаника" - карта

Титаник / © Pixabay

История «Титаника«, одной из самых известных морских катастроф в мире, продолжает неизменно привлекать внимание миллионов. Однако, как выяснилось, лишь в последнее время значительная часть общественности осознала истинное местонахождение последнего пристанища этого легендарного судна.

Об этом пишет Т4.

Трагедия произошла в ночь на 15 апреля 1912 года, когда «непотопляемый» лайнер во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк столкнулся с айсбергом. Катастрофа оборвала жизни более 1500 человек, навсегда оставив глубокий, незабываемый след в мировой истории.

Недавнее исчезновение батискафа «OceanGate» во время экспедиции к месту аварии снова сфокусировало внимание на «Титанике». Именно эти события заставили многих с удивлением обнаружить, что место затопления корабля расположено значительно ближе к американскому континенту, чем они себе представляли, а не посреди Атлантики, как это часто ошибочно считалось.

Путешествие «Титаника» началось в Великобритании, с промежуточными остановками в Шербуре (Франция) и Квинстауне (теперь известный как Коб, Ирландия). Оттуда судно взяло прямой курс через океан в Нью-Йорк.

Катастрофа произошла всего через четверо суток после отплытия из Ирландии, после того, как корабль прошел более 3200 километров. Айсберг, приведший к трагедии, столкнулся с лайнером на расстоянии всего около 640 километров от побережья Ньюфаундленда — восточной провинции Канады. Это сравнительно небольшое расстояние от Северной Америки, а не мифическая «середина океана», стало для многих настоящим открытием.

Из 2201 пассажира на борту 1489 человек погибли в ледяных водах. Как отмечалось в публикации 2003 года, главной причиной смерти стала гипотермия (переохлаждение): люди замерзали в воде с температурой около -2,2 С. Смертельный холод и ледники, вероятно, способствовали распространенному ошибочному мнению о том, что «Титаник» затонул гораздо дальше от берегов Америки. Поэтому карты, показывающие фактическое место его упокоения, развеяли давние мифы и удивили большое количество людей.

Еще одним поразительным фактом, который стал очевидным после инцидента с аппаратом «OceanGate», является колоссальная глубина, на которой лежат обломки. Остатки корабля, расколовшиеся на несколько частей, находятся на дне океана на глубине примерно 3810 метров от поверхности. Две основные части — нос и корма — разделены расстоянием около 790 метров.

