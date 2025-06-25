Ученые показали удивительные снимки галактик, которые изменят представление о Вселенной (фото)

6 детализированных фото галактик / © Sky News

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Недавно введенная в эксплуатацию обсерватория имени Веры Рубин представила свою первую подробную фотографию космоса. Она сделана с помощью мощнейшей в мире 3200-мегапиксельной цифровой камеры, установленной на телескопе обсерватории, эта фотография охватывает 10 миллионов галактик в скоплении Девы и вокруг него, расположенном в 55 миллионах световых лет от нас.

Об этом сообщает Live Science.

Галактика M61: Двойник Млечного Пути

На снимке отчетливо видна спиральная галактика M61 с двумя выраженными спиральными рукавами. Астрономы считают, что именно так выглядит наш собственный Млечный Путь, который мы не можем увидеть полностью изнутри. M61 расположена к нам «лицом», что позволяет разглядеть ее широкие спиральные рукава и яркое ядро с надмассивной черной дырой. Эта галактика является частью скопления Девы.

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Спиральная галактика «грандиозного замысла» (Изображение: Обсерватория Веры К. Рубин NSF–DOE) / © livescience

Столкновение трех галактик

Изображение демонстрирует увлекательный момент слияния трех спиральных галактик, оказавшихся слишком близко друг к другу. Несмотря на то, что отдельные спиральные рукава еще заметны, гравитационное взаимодействие влечет за собой обмен газом между ними, и в конце концов они объединятся в единую крупную галактику. Такие столкновения являются распространенным явлением во Вселенной; предполагается, что за последние 12 миллиардов лет Млечный Путь поглотил около десяти меньших галактик.

Столкновение трех галактик (Изображение: Обсерватория Веры К. Рубин NSF–DOE) / © livescience

Яркая, близкая звезда

Хотя большинство объектов на снимке находятся далеко за пределами нашей галактики, обсерватория имени Веры Рубин также зафиксировала небольшое количество близких звезд, расположенных в нашем Млечном Пути. Они находятся в миллионы раз ближе к нам, чем скопление Девы. Острые дифракционные пики и свечение, похожее на гало, являются результатом рассеяния света внутри оптики телескопа и помогают отличить эти близлежащие звезды от далеких галактик.

Яркая, близкая звезда. (Изображение: Обсерватория Веры К. Рубин NSF–DOE)

Дальнее скопление галактик

Скопление галактик является самыми крупными гравитационно связанными объектами во Вселенной. Скопление Девы, например, содержит около 2000 галактик. Однако далеко за объектами переднего плана нового изображения можно заметить еще одно далекое скопление галактик. Каждое размытое оранжевое пятно света на этом фоне — это галактика, содержащая миллиарды звезд и расположенная в миллиардах световых лет от Земли. Кстати, наш Млечный Путь является частью схожего сверхскопления Девы, в который входят как Местная группа галактик (включая Млечный Путь), так и скопление Девы.

Гигантское скопление галактик. (Изображение: Обсерватория Веры К. Рубин NSF–DOE)

Пара галактик со здоровыми границами

На снимке также представлены две спиральные галактики (NGC 4411 и NGC 4411b), которые кажутся расположенными рядом, в отличие от многих других в скоплении Девы, находящихся в процессе слияния. Однако это оптическая иллюзия: хотя они выглядят близко, одна из них находится гораздо дальше. Галактика справа (NGC 4411) расположена примерно в 50 миллионах световых лет от Земли, тогда как галактика слева (NGC 4411b) — более 70 миллионов световых лет.

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Пара галактик со здоровыми границами (Изображение: Обсерватория Веры К. Рубин NSF–DOE)

Галактика NGC 4343: Вид из ребра

Рассеянные по всему изображению, можно увидеть длинные лучи яркого света, светящиеся внутри сферических гало. Многие из них — это спиральные галактики, наблюдаемые с ребра. В отличие от галактик, обращенных «лицом» к Земле, эти объекты выглядят как сплющенные, похожие на блины диски, окутанные светящейся пылью. Даже при внимательном рассмотрении такой галактики, как NGC 4343, спиральные рукава не различаются, но ясно видно яркое ядро, где расположена сверхмассивная черная дыра.

Космический блинчик. (Изображение: Обсерватория Веры К. Рубин NSF–DOE)

Этот первый снимок от обсерватории имени Веры Рубин открывает новые горизонты для изучения Вселенной, предлагая непревзойденную детализацию и позволяя астрономам исследовать самые отдаленные и загадочные объекты.

Ранее сообщалось, что в Солнечной системе выделяют три основных типа планет. К ним относятся четыре каменистые планеты (Меркурий, Венера, Земля и Марс), два газовых гиганта (Юпитер и Сатурн), состоящие преимущественно из водорода и гелия, и два ледяных гиганта (Уран и Нептун).

Современные исследования раскрывают, что газовые планеты намного сложнее, чем считалось ранее. Эти новые открытия меняют наше представление об их происхождении и играют ключевую роль в подготовке будущих космических миссий.

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