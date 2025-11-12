Ученые получили "радиосигнал" от 3I/ATLAS: это инопланетный корабль или комета

Межзвездный объект 3I/ATLAS / © Daily Mail

Ученые зафиксировали первый «радиосигнал» от загадочного межзвездного объекта 3I/ATLAS, который сейчас пересекает Солнечную систему. Хотя большинство экспертов считает его кометой, профессор из Гарварда Ави Лёб настаивает на возможности того, что это «инопланетный корабль-матка», критикуя NASA за закрытость. Новые данные о наличии гидроксильных радикалов могут стать решающим доказательством природного происхождения объекта.

Об этом пишет Lad Bible.

Ученые сообщили об обнаружении «радиосигнала», происходящего от межзвездного объекта 3I/ATLAS, который сейчас пересекает нашу Солнечную систему. Этот объект впервые появился на радарах в июле. Профессор Гарвардского университета Ави Лёб предположил — вероятность того, что это не «естественно сформированный» объект, составляет 30-40%.

В разговоре с LADbible астрофизик раскритиковал NASA, обвинив агентство в том, что оно «изображает взрослых в комнате» после того, как отвергло любую возможность участия инопланетных сил. Лёб отметил необходимость сохранять открытость к другим вариантам — в частности к теории об «инопланетном корабле-матке».

Сейчас объект совершает оборот вокруг Солнца. По прогнозам NASA, его можно будет наблюдать с Земли только в начале декабря, когда астрономы планируют провести «обновленные наблюдения».

Несмотря на сомнения Лёба, большинство специалистов, как и ожидалось, поддержали позицию NASA. Однако гарвардский ученый недавно заявил, что на изображениях объекта, возможно, видно «горячий двигатель или источник искусственного света».

Недавние исследования указывают, что от объекта поступают «радиоволны», которые, вероятно, являются «доказательством» его природного происхождения. «Радиоволны» были зафиксированы 4 ноября, информировало издание Astronomer’s Telegram. В сообщении указано, что специфическое поглощение на определенной длине волны свидетельствует о наличии гидроксильных радикалов (OH-молекул), которые идентифицировали с помощью южноафриканского радиотелескопа MeerKAT.

По информации LiveScience, эти радикалы образуются, когда молекулы воды, выходящие из кометы во время сублимации, распадаются — процесс, который является типичным признаком кометной активности (о чем говорилось в исследовании 2016 года).

Исследование химического состава вокруг объекта показало, что его поверхность имеет температуру примерно +7 °C, а диаметр достигает около 10 км.

Ранее астрономы уже сообщали о признаках воды в этом межзвездном теле — некоторые утверждали, что наблюдали испарение. Однако новые данные свидетельствуют: вода разлагается под воздействием солнечного излучения.

Новые «радиосигналы» были зафиксированы тогда, когда объект кратковременно исчез за Солнцем в момент перигелия (ближайшей точки к светилу) и на некоторое время изменил цвет — это изменение также заметил Лёб.

Исследователи предполагают, что это может быть один из старейших объектов своего класса, который возник в звездной системе из «окраинных» регионов Млечного Пути еще около 7 млрд лет назад.

Научное сообщество призвало NASA обнародовать снимки объекта в высоком разрешении, однако из-за временного прекращения работы правительственных структур эти изображения пока не опубликованы.

Напомним, ранее межзвездный объект 3I/ATLAS вызвал новую волну споров в научном мире. Хотя большинство экспертов считают его гигантской кометой, новые снимки, присланные марсоходом NASA Perseverance, показывают объект как «массивный цилиндрический аппарат» с зеленым свечением. Это подпитало теорию Леба о внеземном зонде. Доктор Гораций Дрю из CSIRO также категорически утверждает, что это не комета. В то же время, большинство научного сообщества, ссылаясь на данные ESA, склоняется к тому, что 3I/ATLAS — это чрезвычайно большая комета (5-11 км).