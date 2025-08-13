Ученые поражены: старое фото Антарктиды раскрыло тайну разрушения ледников

Антарктида / © pixabay.com

Все могло остаться незамеченным — на черно-белом аэрофотоснимке 1966 года, который, предположительно, сделал член ВМС США во время картографирования Антарктиды, ученые спустя десятилетия обнаружили нечто необычное. На фото, похоже, зафиксирован момент разрушения шельфового ледника Уорди.

Об этом пишет The Cool Down.

Специалисты из Копенгагенского университета сравнили давние фото с современными спутниковыми изображениями. Обнаруженное удивило даже опытных исследователей: ледник Уорди таял не только сверху — теплые океанские воды просочились под лед, разрушая его изнутри.

«Мы обнаружили несколько признаков начального этапа разрушения шельфового ледника, которые, вероятно, можно будет наблюдать и в других. Но, что еще важнее, набор данных дал нам множество точек фиксации, способных показать, насколько далеко зашел процесс разрушения. Это совершенно новый инструмент», — отметил ведущий автор исследования Мадс Домгор.

Он подчеркнул, что этот метод поможет определять, какие шельфы находятся на грани разрушения или уже его испытывают.

Его коллега Андерс Анкер Бьорк добавил, что процесс «разрушения шельфового ледника может происходить медленнее, чем мы считали». Однако он отметил, что «этот более длительный процесс усложнит остановку тенденции, когда она уже началась. Это неоспоримый сигнал, что нужно останавливать выбросы парниковых газов сейчас, а не когда-то в будущем».

Почему это имеет значение?

Ледник Уорди был относительно небольшим, и его исчезновение подняло уровень моря лишь на несколько миллиметров. Но он стал своеобразным «предупреждением из будущего».

Если же распадутся значительно большие шельфы — Росс или Ронне, последствия будут катастрофическими. Эти ледовые платформы сейчас стабилизируют ледниковую массу, и их потеря может запустить необратимый процесс.

Инструменты, позволяющие выявлять первые признаки коллапса, могут стать решающими, ведь способны дать больше времени на реакцию и подтолкнуть к решительным действиям.

Что можно сделать?

Исследования вроде этого углубленного анализа ледника Уорди помогают совершенствовать меры по смягчению последствий и адаптации. Как подчеркнул Бйорк, результаты показывают, что сокращение выбросов парниковых газов должно быть первоочередной задачей для правительств и международных организаций.

Они также позволяют лучше подготовиться к росту уровня моря — от обновления планов реагирования на наводнения и пересмотра зонирования территорий до переноса и укрепления ключевой инфраструктуры.

Даже если подобные меры не входят в сферу личной ответственности, каждый человек может повлиять на ситуацию: поддерживать экологические инициативы, требовать планов адаптации от местных властей и пользоваться чистыми источниками энергии там, где это возможно.

К слову, изменение климата грозит не только таянием ледников — оно может активизировать вулканы в Антарктиде. Под ледовым щитом континента скрыто более 130 вулканов.