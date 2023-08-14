Ученые поймали новый жуткий вид морских существ с 20 "руками" — фото

Вблизи Антарктиды учёные обнаружили новый вид морских существ.

Об этом пишет Insider.

The Antarctic strawberry feather star – это существо с 20 так называемыми "руками", которые могут достигать 20 см длиной. Официальное название новооткрытого вида – Promachocrinus fragarius.

Он относится к классу Crinoidea, в который входят морские звезды, морские ежи и морские огурцы, и является типом перьевой звезды — отсюда и менее формальное название "антарктическая перьевая звезда". Название Fragarius происходит от латинского слова fragum, что значит клубника.

Promachocrinus fragarius / Фото: Greg W. Rouse

Профессор морской биологии Университета Калифорнии в Сан-Диего Грег Роуз стал соавтором статьи о новом виде и опубликовал свои выводы в журнале Invertebrate Systematics в прошлом месяце.

По его словам, круглые выпуклости на теле звезды расположены там, где должны быть усики — торчащие из основы щупальцеобразные струны, но они были удалены, чтобы показать точки крепления.

"Мы убрали кучу усиков, чтобы вы могли видеть части, к которым они прикреплены, и это то, что похоже на клубнику", — сказал он.

Исследователь добавил, что усики имеют крохотные когти на конце, которые используются, чтобы держаться за морское дно. Так называемые руки – длинные и похожие на перья. Они помогают существу двигаться.

Promachocrinus fragarius / Фото: Greg W. Rouse

С этим открытием исследователи могут добавить восемь видов в категорию антарктических перьевых звезд, добавив четыре новых открытия и "воскресив" ранее обнаруженных животных.

"Итак, мы перешли от одного вида с 20 руками к восьми видам — шести с 20 руками и двух с 10 руками под названием Promachocrinus", — сказал Роуз.

Согласно исследованию, звезда была найдена где-то на глубине от 65 до 1170 метров.

Напомним, под дном Тихого океана обнаружен неизвестный мир живых существ. Морские существа в темноте глубин берут энергию не от Солнца, а от близлежащих минералов.

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