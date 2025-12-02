Ученые предлагают создать новый часовой пояс для Марса: что известно

Марс / © Associated Press

Ученые призывают отказаться от привязки к земным стандартам времени, таким как GMT или EST, и создать совершенно новый часовой пояс специально для Марса. Причина кроется в фундаментальных законах физики: часы на Красной планете идут быстрее, чем на Земле. Это может повредить будущие системы связи и навигации.

Об этом сообщает Daily Mail.

Физики из Национального института стандартов и технологий США (NIST) установили, что марсианские часы тикают на 477 микросекунд быстрее земных каждые сутки. Хотя разница в 477 микросекунд кажется пустяком, физики NIST утверждают, что в течение длительного периода Марс будет опережать Землю на 1,7 секунды каждые десять лет.

Это странное явление является прямым следствием общей теории относительности Эйнштейна, утверждающей, что время не является константой во Вселенной.

Время течет медленнее там, где сильная гравитация.

Время течет скорее там, где гравитация слаба.

Поскольку гравитация на Марсе примерно в пять раз слабее, чем на Земле, астронавты на Красной планете будут технически «стареть» чуть быстрее, чем их друзья дома.

Не только теория: проблемы для колонизации

Даже столь незначительная разница (одна тысячная времени, необходимого для моргания) создает огромные проблемы для чувствительных технологий. Исследователи предупреждают, что неточный отсчет времени может нанести вред системам связи и навигации будущих марсианских колоний.

«Как и современные глобальные навигационные системы, такие как GPS, эти системы будут зависеть от точных часов», — объясняет соавтор исследования, доктор Биджунатх Патла, физик из NIST.

Рассчитать влияние гравитации на течение времени на Марсе оказалось сложной задачей. В отличие от Земли, на Марс оказывает существенное влияние гравитация других планет, в частности газовых гигантов Юпитера и Сатурна. Марс имеет более овальную (эксцентрическую) орбиту, поэтому его расстояние до Солнца и соседей постоянно меняется.

«Задача трех тел очень сложная. Сейчас мы имеем дело с четырьмя: Солнцем, Землей, Луной и Марсом… Его расстояние от Солнца и эксцентрическая орбита делают колебания времени больше», — отметил доктор Патла.

Поэтому в течение одного марсианского года гравитационное тяготение соседей изменяет скорость хода марсианских часов относительно Земли на целых 226 микросекунд в день. Для сравнения: часы на Луне, как было подсчитано ранее, последовательно «тикают» примерно на 56 микросекунд в день быстрее земных.

Навигация будущего требует точности

Хотя марсианским часам понадобится более 344 лет, чтобы опередить земные только на минуту, для современных коммуникационных и навигационных систем, таких как GPS или 5G-сети (требующие синхронизации с точностью до десятой микросекунды), эта разница критическая.

«Полезно изучать вопросы, связанные с созданием навигационных систем на других планетах и спутниках уже сейчас, даже если до формирования первых марсианских колоний могут пройти десятилетия», — заключает доктор Патла.

Также отметил необходимость унификации временных стандартов для межпланетной связи.

