Ученые предлагают взорвать 1600 термоядерных бомб для спасения человечества

По мнению ученых, это поможет ускорить процесс удаления углекислого газа из атмосферы.

Глобальное потепление является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед человечеством.

Ученые предлагают разные методы борьбы с этой проблемой, и некоторые из них могут показаться достаточно радикальными. Недавно исследователи из Рочестерского технологического института предложили свой вариант решения проблемы – взорвать более 1600 термоядерных бомб под водой, пишет T4.

По мнению ученых, это поможет ускорить процесс удаления углекислого газа из атмосферы. Они утверждают, что термоядерные взрывы могут способствовать быстрому разрушению силикатных пород, таких как базальт, способствующий связыванию углекислого газа и его удалению из атмосферы.

Конечно, идея использования термоядерного оружия для борьбы с изменением климата вызывает множество вопросов и опасений. Однако ученые уверяют, что их метод будет безопасным и эффективным. Они предлагают разместить заряды на глубине 4 км под водой и 8 км под морским дном. Давление воды должно поглотить ударную волну, а мощность взрывов обеспечит быстрое разрушение пород. В то же время, по словам исследователей, уровень радиации будет минимальным, а экосистема океана почти не пострадает.

Ожидается, что эффект такого количества взрывов будет эквивалентным удалению 30-летнего объема выбросов CO2. Ученые считают, что это необходимо для предотвращения катастрофических последствий глобального потепления, таких как закисление океанов и гибель коралловых рифов.

Однако, несмотря на уверения ученых, вопрос безопасности использования термоядерных взрывов в таких масштабах остается открытым и требует дополнительного изучения.

Результаты этого исследования были опубликованы в библиотеке препринтов arXiv.

Напомним, ученые предупредили о новой опасности: Антарктида может превратиться в "огненную землю".

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