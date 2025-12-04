Ученые предложили новую теорию возникновения жизни на Земле

Планета Земля / © Unsplash

Жизнь на Земле могла зародиться в липких гелях на поверхностях минералов, камней или почвы.

Такую теорию предложили ученые из Университета Хиросимы в Японии, которые опубликовали свое исследование в журнале ChemSystemsChem (CSC).

В отличие от традиционных теорий, сосредоточенных на отдельных молекулах или коротких цепочках нуклеиновых кислот, авторы рассматривают гели как активные среды, которые могли организовывать молекулы и усиливать химические реакции.

По мнению японских ученых, слои липкого геля на поверхностях ранней Земли могли удерживать вещества и стабилизировать среду, создавая условия для протометаболических процессов задолго до появления первых клеток.

При этом такие среды выполняли сразу несколько функций: аккумулировали молекулы, избирательно удерживали соединения и смягчали колебания температуры, влажности и химического состава воды. Высокая локальная концентрация реагентов повышала возможность образования длинных цепочек РНК и белков, а поверхность геля служила каркасом для точного взаимодействия молекул.

«Эти „мини-лаборатории“ могли стать фундаментом для первых самовоспроизводящихся систем и элементарного наследования, готовя почву для биологической эволюции», — отмечают ученые.

Авторы исследования отметили, что аналогичные гелеобразные структуры могут существовать на других планетах.

В ближайших экспериментах ученые планируют воссоздать условия ранней Земли, чтобы проверить, как простые химические вещества образуют гели в природе и как их структура влияет на кинетику реакций.

Это может помочь понять, как простые химические системы могли эволюционировать в первые формы жизни.

