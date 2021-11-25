Ученые предупредили о новом COVID-штамме с тремя десятками мутаций: что известно

По меньшей мере две мутации этого варианта увеличивают инфекционность и снижают распознавание антител.
Британские ученые считают, что новый штамм COVID-19 "B.1.1.529" с "чрезвычайно большим количеством" мутаций может вызвать новые волны заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что в мире зарегистрировали всего десять случаев "B.1.1.529". Первые три случая нового варианта были обнаружены в Республике Ботсвана 11 ноября. Три дня спустя шесть случаев подтвердили в Южно-Африканской Республике.
Еще один случай выявили в Гонконге у 36-летнего путешественника, находившегося в ЮАР с 22 октября по 11 ноября. Мужчина получил отрицательный результат ПЦР-теста по возвращении, однако 13 ноября, находясь на карантине, инфицирование подтвердилось.
Вариант "B.1.1.529" содержит 32 мутации в шиповом белке, на который нацелено большинство вакцин. Указывается, что соответствующие мутации могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и распространяться, а также затрудняют атаку иммунных клеток на патоген.
"Чрезвычайно большое количество шиповых мутаций предполагает, что (новый COVID-штамм. – Ред.) может вызвать серьезную обеспокоенность", – заявил вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок.
В то же время он выразил надежду на то, что "B.1.1.529" не окажется более заразным, чем предшественники, и призвал экспертов следить за его распространением.
Некоторые вирусологи в ЮАР уже обеспокоены недавним ростом случаев заболевания в регионе Гаутенг, где расположены Претория и Йоханнесбург, на территориях которых ранее обнаружили случаи "B.1.1.529".
По словам профессора клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупты, результаты исследований в его лаборатории показали, что две мутации в "B.1.1.529" увеличивают инфекционность и снижают распознавание антител.
А директор Института генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Франсуа Баллу предположил, что этот COVID-штамм мог развиться во время хронической инфекции у человека с ослабленной иммунной системой, возможно, у нелеченного пациента с ВИЧ/СПИДом.
"На этом этапе сложно предположить, насколько он может быть заразен. Сейчас за ним следует внимательно следить и анализировать, но нет причин для чрезмерной обеспокоенности, если только в ближайшем будущем частота таких случаев не станет расти", — подчеркнул эксперт.
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