Ученые предупредили о новом вирусе от летучих мышей: какие симптомы у зараженных

Летучая мышь / © Unsplash

Реклама

В Бангладеш ученые зафиксировали случаи заражения людей новым штаммом вируса — Pteropine orthoreovirus (PRV). Исследователи из Колумбийского университета подтвердили, что инфекция передается от летучих мышей и вызывает тяжелое состояние у пациентов.

Об этом сообщили в ScienceDaily .

Главное о вспышках и путях заражения

Новый вирус обнаружили у пяти пациентов, которые имели симптомы, похожие на смертельный вирус Nipah. Однако подробные тесты показали наличие совершенно нового патогена.

Реклама

Основным источником инфицирования стал сырой сок финиковой пальмы. Этот напиток собирают зимой, и он часто привлекает летучих мышей, загрязняющих его своими выделениями. Ранее этот путь передачи уже связывали со вспышками других опасных заболеваний в регионе.

Симптомы и течение болезни

Все инфицированные имели тяжелую форму заболевания. Среди основных симптомов врачи выделили:

высокую температуру (лихорадку);

сильная головная боль и усталость;

рвота и повышенное слюноотделение;

неврологические расстройства.

Ученые из Школы общественного здоровья имени Мейлмана обнаружили генетически схожие вирусы у летучих мышей, выловленных в бассейне реки Падма — именно там, где проживали больные.

«Это доказывает важность программ широкого наблюдения для выявления и смягчения рисков, вызванных новыми вирусами, переносимыми летучими мышами», — отмечают исследователи в материале для ScienceDaily.

Реклама

Эпидемиологи отмечают, что результаты исследования являются прямым доказательством роли летучих мышей как природного резервуара инфекции. Это требует усиленного контроля безопасности пищевых продуктов в регионе.

Напомним, в Московской области РФ госпитализировали двух российских граждан с подозрением на редкую болезнь — «оспу обезьян». У одного из пациентов заболевание уже подтвердилось.

Ранее сообщалось, в Индии органы здравоохранения начали борьбу с новой вспышкой вируса Нипах. В восточном штате Западная Бенгалия, близ густонаселенной Калькутты, обнаружено уже пять случаев этого неизлечимого заболевания.