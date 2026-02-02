- Дата публикации
Ученые предупредили о новом вирусе от летучих мышей: какие симптомы у зараженных
Ученые обнаружили новый вирус, вызывающий неврологические расстройства. Основным источником инфицирования стал сырой сок финиковой пальмы.
В Бангладеш ученые зафиксировали случаи заражения людей новым штаммом вируса — Pteropine orthoreovirus (PRV). Исследователи из Колумбийского университета подтвердили, что инфекция передается от летучих мышей и вызывает тяжелое состояние у пациентов.
Об этом сообщили в ScienceDaily .
Главное о вспышках и путях заражения
Новый вирус обнаружили у пяти пациентов, которые имели симптомы, похожие на смертельный вирус Nipah. Однако подробные тесты показали наличие совершенно нового патогена.
Основным источником инфицирования стал сырой сок финиковой пальмы. Этот напиток собирают зимой, и он часто привлекает летучих мышей, загрязняющих его своими выделениями. Ранее этот путь передачи уже связывали со вспышками других опасных заболеваний в регионе.
Симптомы и течение болезни
Все инфицированные имели тяжелую форму заболевания. Среди основных симптомов врачи выделили:
высокую температуру (лихорадку);
сильная головная боль и усталость;
рвота и повышенное слюноотделение;
неврологические расстройства.
Ученые из Школы общественного здоровья имени Мейлмана обнаружили генетически схожие вирусы у летучих мышей, выловленных в бассейне реки Падма — именно там, где проживали больные.
«Это доказывает важность программ широкого наблюдения для выявления и смягчения рисков, вызванных новыми вирусами, переносимыми летучими мышами», — отмечают исследователи в материале для ScienceDaily.
Эпидемиологи отмечают, что результаты исследования являются прямым доказательством роли летучих мышей как природного резервуара инфекции. Это требует усиленного контроля безопасности пищевых продуктов в регионе.
