Ученые предупредили о новом вирусе от летучих мышей: какие симптомы у зараженных

Ученые обнаружили новый вирус, вызывающий неврологические расстройства. Основным источником инфицирования стал сырой сок финиковой пальмы.

Летучая мышь

Летучая мышь / © Unsplash

В Бангладеш ученые зафиксировали случаи заражения людей новым штаммом вируса — Pteropine orthoreovirus (PRV). Исследователи из Колумбийского университета подтвердили, что инфекция передается от летучих мышей и вызывает тяжелое состояние у пациентов.

Об этом сообщили в ScienceDaily .

Главное о вспышках и путях заражения

Новый вирус обнаружили у пяти пациентов, которые имели симптомы, похожие на смертельный вирус Nipah. Однако подробные тесты показали наличие совершенно нового патогена.

Основным источником инфицирования стал сырой сок финиковой пальмы. Этот напиток собирают зимой, и он часто привлекает летучих мышей, загрязняющих его своими выделениями. Ранее этот путь передачи уже связывали со вспышками других опасных заболеваний в регионе.

Симптомы и течение болезни

Все инфицированные имели тяжелую форму заболевания. Среди основных симптомов врачи выделили:

  • высокую температуру (лихорадку);

  • сильная головная боль и усталость;

  • рвота и повышенное слюноотделение;

  • неврологические расстройства.

Ученые из Школы общественного здоровья имени Мейлмана обнаружили генетически схожие вирусы у летучих мышей, выловленных в бассейне реки Падма — именно там, где проживали больные.

«Это доказывает важность программ широкого наблюдения для выявления и смягчения рисков, вызванных новыми вирусами, переносимыми летучими мышами», — отмечают исследователи в материале для ScienceDaily.

Эпидемиологи отмечают, что результаты исследования являются прямым доказательством роли летучих мышей как природного резервуара инфекции. Это требует усиленного контроля безопасности пищевых продуктов в регионе.

Напомним, в Московской области РФ госпитализировали двух российских граждан с подозрением на редкую болезнь — «оспу обезьян». У одного из пациентов заболевание уже подтвердилось.

Ранее сообщалось, в Индии органы здравоохранения начали борьбу с новой вспышкой вируса Нипах. В восточном штате Западная Бенгалия, близ густонаселенной Калькутты, обнаружено уже пять случаев этого неизлечимого заболевания.

