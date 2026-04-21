Ученые предупредили об опасном влиянии невесомости: как космос меняет мозг астронавтов

Из-за долгого пребывания в космосе мозг теряет способность правильно управлять силой рук, что опасно для космических миссий. Исследование, опубликованное 20 апреля, свидетельствует: в невесомости мозг путает сигналы от мышц, поэтому астронавты часто ошибаются, когда пытаются что-нибудь схватить или удержать.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Проблема «лишней силы» в космосе

Исследовательская группа под руководством профессора Филиппа Лефевра из Католического университета Лувена выяснила, что на борту Международной космической станции (МКС) астронавты обычно сжимают предметы гораздо крепче, чем это необходимо. Это объясняется тем, что мозг, привыкший к земным условиям, продолжает ожидать влияния гравитации, даже когда она почти не ощущается.

По словам профессора Лефевра, такая адаптация неожиданна и продолжительна. Самые большие проблемы возникают по возвращении на Землю: астронавтам нужны месяцы, чтобы восстановить адекватную силу хвата, поскольку их мозг «отвыкает» правильно оценивать вес и инерцию предметов.

Риски для безопасности и оборудования

Сообщается, что неправильный контроль силы сжатия может иметь критические последствия при выполнении сложных задач, таких как выход в открытый космос или управление роботизированными манипуляторами.

«Если вы двигаетесь на высокой скорости с большим объектом на борту МКС и теряете сцепление, объект будет продолжать двигаться. Столкновение может быть драматичным с точки зрения безопасности», — объяснил Лефевр.

Также добавил, что даже незначительное соскальзывание инструмента или деликатной детали может привести к повреждению дорогостоящего оборудования или срыву научных экспериментов.

Влияние на будущие миссии к Луне и Марсу

Исследование доказывает, что жизнь в невесомости влияет не только на мышечную массу, но и на фундаментальные функции нейронных связей. Адаптация мозга к сенсорным сигналам рук в космосе становится ключевым фактором для планирования дальних полетов.

Ученые отмечают необходимость разработки новых протоколов подготовки и реабилитации. Это поможет экипажам быстрее приспосабливаться к изменениям силы тяжести, что жизненно важно для будущих высадок на Луну и Марс, где условия гравитации отличаются от земных.

