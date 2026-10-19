Ученые предупредили об опасном явлении: зона "супер-Эль-Ниньо" стремительно расширяется в Тихом океане

В Тихом океане в Эль-Ниньо появился дополнительный «рукав» / © Daily Mail

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В Тихом океане расширилась зона аномально теплой воды, что привлекло внимание ученых на фоне усиления Эль-Ниньо. На новых изображениях видно необычное продление полосы теплой воды вдоль побережья Южной Америки.

По данным издания Daily Mail, это может являться признаком особо интенсивного развития климатического явления.

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Эль-Ниньо в Тихом океане: что показали новые снимки

Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Оно влияет на атмосферную циркуляцию и может изменять погодные условия в разных регионах мира, вызывая более сильные осадки в одних местностях и засухи в других.

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По данным Daily Mail, на снимках, обнародованных 30 сентября Национальной службой метеорологии и гидрологии Перу, видно расширение зоны аномально теплой воды.

«На одном из снимков показана полоса теплой воды, простирающаяся от побережья Эквадора и Перу», — говорится в материале.

На другом изображении, созданном на основе данных, собранных примерно через две недели, теплая полоса простирается вдоль побережья Чили и далее в юго-восточную часть Тихого океана.

Второй «рукав» теплой воды: почему это необычно

В Daily Mail необычную структуру теплой воды описывают как второй «рукав» супер-Эль-Ниньо. По версии издания, помимо основной зоны прогревания, сформировалась еще одна полоса теплой воды вдоль побережья Чили.

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«Ничего подобного ранее ученые не наблюдали», — пишут журналисты.

По данным издания, зона аномально теплой воды охватывает значительную часть восточной акватории Тихого океана, где температура поверхности моря превышает средние показатели.

«В некоторых районах этот показатель превышает норму более чем на 3 ° C», — говорится в публикации.

Станет ли Эль-Ниньо самым мощным за тысячу лет

Расширение зоны аномально теплой воды происходит на фоне прогнозов о сильном или очень сильном Эль-Ниньо в конце 2026 года и зимой 2026-2027 годов. В октябрьском прогнозе Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) указывало на вероятность развития явления такой интенсивности в этот период.

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В то же время Daily Mail пишет об опасениях, что нынешнее Эль-Ниньо может стать самым мощным за последнюю тысячу лет.

«Нынешнее супер-Эль-Ниньо уже побило исторические температурные рекорды еще до того, как достигло своего пика», — отмечает издание.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), влияние Эль-Ниньо зависит не только от интенсивности явления, но и от сезона, продолжительности и взаимодействия с другими климатическими факторами. Поэтому даже очень сильное Эль-Ниньо не обязательно повлечет одинаково экстремальные погодные условия во всех регионах мира.

NOAA для оценки развития явления отслеживает температуру поверхности океана и атмосферные показатели, включая циркуляцию воздуха и пассаты. Дальнейшие наблюдения помогут уточнить прогнозы о возможных погодных последствиях.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что «супер-Эль-Ниньо» может повлиять на погоду зимой 2026-2027 годов. По прогнозам, климатическое явление может повлечь за собой заметные температурные колебания, сильные осадки и повысить риск паводков в некоторых регионах США. Последствия Эль-Ниньо могут отличаться в зависимости от региона, сезона и интенсивности самого явления.

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