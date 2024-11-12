Ученые предупреждают, что мужчины могут вымереть из-за "мутации яичек": когда это произойдет

Ученые предупреждают, что мужской вид может умереть, поскольку Y-хромосомы начинают давать сбои.

Об этом пишет Daily Star.

Пол как человека, так и млекопитающих определяют X и Y хромосомы – нитевидные структуры, содержащие ДНК и белки в организме. У мужчин есть X и Y, а у женщин – две Х-хромосомы. Они составляют всего 4% ДНК человека, хотя, возможно, создают наибольшую разницу в чьей-то жизни.

К сожалению, ученые предполагают, что количество Y-хромосомы уменьшается, а это может означать будущее без мужчин. Y-хромосома крошечная, на ней всего 45 генов, и только один из них отвечает за мужской пол.

Так было не всегда, ведь раньше Y был очень похож на X и имел около 900 генов. Сейчас их количество продолжает уменьшаться. Половые хромосомы первоначально возникли из идентичных хромосом, которые не имели ничего общего с полом. В результате то, что осталось, не приносит пользы.

На это есть несколько причин, рассказывает австралийский генетик Дженни Грейвс для Science Focus. Во-первых, Y-хромосома расположена в яичках, а не в яичниках. Но яички не являются безопасным местом для жизни, где происходит много мутаций.

"Для образования сперматозоидов нужно много клеточных делений, и каждый раздел – это шанс для мутации. Это может оказать значительное влияние на хромосому. Кроме того, она не очень хорошо исправляется, потому что в клетке она только одна", — объясняет Грейвс.

Обычно повреждение хромосомы можно исправить, поскольку они могут обменяться ДНК с противоположной хромосомой. К сожалению для Y, она совсем одна, без пары. Более того, она потеряла 97% генов предков.

X остается почти такой, какой была всегда, а это значит, что она с большей вероятностью претерпит эти радикальные изменения. Но точное время, когда Y исчезнет навсегда, еще не определено. Плодовые мушки уже потеряли все свои Y-хромосомы.

Но Грейвз считает, что еще немного времени. В эволюционном смысле, уменьшение было достаточно быстрым. Хромосома впервые появилась 180 миллионов лет назад, и ей понадобилось столько времени, чтобы прийти к такому состоянию.

Грейвс говорит, что мужчинам не стоит паниковать. "Смешно, что люди так расстраиваются из-за потери Y-хромосомы. По моим приблизительным подсчетам, у нас есть еще шесть-семь миллионов лет до полного исчезновения этой хромосомы". Она предполагает, что после этого может появиться новый ген, определяющий пол, как это наблюдается у некоторых грызунов.

Напомним, африканские слоны, крупнейшие наземные животные планеты со значительным уровнем интеллекта и эмоциональной осведомленности, оказались на грани исчезновения. Популяция слонов в среднем снизилась на 77%.

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