Ученые предупреждают о риске катастрофического извержения вулкана уже в этом веке

Ученые предупреждают, что Землю может ожидать масштабное вулканическое извержение, которое может привести к глобальному климатическому хаосу. Шансы на мощное извержение вулкана в этом столетии оценивают как один из шести.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Точное место его возникновения пока неизвестно, однако извержение может произойти в любом из крупных активных вулканов планеты - от Исландии до Гавайев. Это может быть одно крупное извержение или серия таких событий.

Согласно исследованиям профессора-климатолога Маркуса Штоффеля, последствия могут быть подобными тем, что произошли после извержения вулкана Тамбора в 1815 году, которое вызвало глобальное похолодание, неурожай и голод, приведшие к многочисленным смертям. Ученые отмечают, что из-за изменения климата последствия будущего извержения могут быть еще хуже.

Доктор Майкл Рампино считает, что современная зависимость от ископаемого топлива и наличие парниковых газов могут усилить охлаждение планеты. Согласно исследованиям вулканолога Томаса Обри, повышенная температура атмосферы будет способствовать более быстрому распространению сернистых газов и сульфатных паров, которые углубят этот эффект.

"Мы предполагаем, что это усилит охлаждение поверхности на 15 процентов", - заявил ученый.

Доктор Штоффель из Женевского университета отметил, что вулканологи только начинают понимать последствия таких явлений для климата. Современные исследования показывают, что крупные вулканические извержения могут временно охлаждать планету на несколько градусов. Так, извержение вулкана Пинатубо в 1991 году охладило Землю на 0,5 градуса, тогда как взрыв Самаласа в 1257 году мог стать причиной начала "малого ледникового периода".

Извержение вулканов в XXI веке может оказать значительно большее влияние из-за роста населения и глобальной взаимозависимости.

Доктор Обри считает, что изменение климата может изменить поведение вулканов, в частности из-за таяния ледников, что повышает давление на подземные бассейны магмы. Это может спровоцировать извержения даже в спящих вулканах. Кроме того, интенсивные осадки, вызванные климатическими изменениями, могут вызвать взрывы, похожие на "паровую бомбу", повышая вероятность катастрофических последствий.

"Сейчас мы работаем над картированием вулканов, наиболее чувствительных к изменению климата. Грубо говоря, мы знаем, что это касается регионов, где ледники быстро тают, например Исландия или Чили, а также вулканов, которые сильно подвержены влиянию осадков, например, в Индонезии", - отметил ученый.

Исследования показали, что более 700 вулканов по всему миру могут быть более чувствительными к этим изменениям. Больше всего это касается регионов, где ледники быстро тают, таких как Исландия и Чили, а также вулканов, подверженных сильным дождям, как в Индонезии.

Напомним, северный магнитный полюс Земли изменил свое положение.

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