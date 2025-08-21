Ученые предупреждают о возможном извержении подводного вулкана: есть ли угроза для людей

Подводный вулкан / © bigpicture.ru

Вулканологи внимательно следят за подводным вулканом Аксиальная подводная гора у побережья Орегона. По словам ученых, он может извергнуться в этом году. Это поможет лучше понять, как работают наземные вулканы.

Об этом пишет Axios.

Признаки возможного извержения

Землетрясения. В июне исследователи зафиксировали более 2000 землетрясений за один день вблизи вулкана. Хотя их количество быстро уменьшилось, это считается признаком возможного извержения.

инфляция. Еще в январе вулкан достиг уровня инфляции в 2015 году, когда происходило его предварительное извержение. Некоторые ученые считают, что такой уровень может предусматривать последующее извержение.

Износ уведомлений. В июле волны цунами от землетрясения у Камчатки, хотя и не были связаны с вулканом, сработали автоматические уведомления, предназначенные для информирования о возможном извержении.

Безопасность и научная ценность

По словам исследователя Чедвика, потенциальное извержение не представляет угрозы для жизни людей или имущества. Поскольку вулкан находится на глубине около 4900 футов (1500 метров) и примерно в 300 милях (480 км) от побережья. Масштабы извержения настолько малы, что его нельзя заметить с поверхности океана. Также ожидается, что извержение не повлечет за собой цунами.

Именно из-за его безопасного расположения Аксиальная подводная гора стала первой подводной вулканологической обсерваторией в мире. Ученые собирают здесь данные в режиме реального времени, чтобы лучше изучить поведение вулканов.

Прогнозы и выводы

Хотя некоторые ученые, например профессор Уильям Уилкок, предполагают, что вулкан может извергнуть «в любой день», Чедвик и его коллега Скотт Нунер отмечают, что точно предсказать время извержения невозможно.

Однако если исследователям удастся прогнозировать извержение на Аксиальной подводной горе, это позволит применить полученные знания к другим, более опасным для людей вулканам по всему миру.

