Ученые приблизились к лечению смертельной болезни благодаря новому открытию

Ученые совершили прорыв в лечении ИЛФ. / © Pexels

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Исследование Rutgers Health выявило, что иммунные клетки, в частности плазматические клетки, могут являться причиной развития идиопатического легочного фиброза (ИЛФ), что открывает новые возможности для лечения этой смертельной болезни.

Об этом пишет издание Rutgers Health.

ИЛФ — это заболевание, которое приводит к образованию рубцов в легких, затрудняя дыхание и снижая уровень кислорода в крови. Болезнь обладает высокой смертностью: 80% пациентов умирают в течение десяти лет. Современные методы лечения, в частности трансплантация легких, обладают ограниченной эффективностью, а пятилетняя смертность после операции составляет 50%. В доступных лекарственных препаратах для лечения ИЛФ эффект часто минимален.

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Новое исследование, опубликованное в European Respiratory Journal, показало, что ткань легких пациентов с ИЛФ переполнена плазматическими клетками — иммунными клетками, обычно находящимися в костном мозге и производящими антитела. В нормальных легких эти клетки почти не присутствуют, но в легких пациентов с ИЛФ их количество значительно увеличено.

Ученые также обнаружили новые клеточные сети, координирующие аномальный иммунный ответ, включая фибробласты, выделяющие белки, привлекающие плазматические клетки к поврежденным участкам легочной ткани. Это открытие позволяет предположить, что таргетинг на эти клетки и сигнальные пути может стать основой новых методов лечения ИЛФ.

Интересно, что уже существуют препараты, нацеленные на плазматические клетки и используемые для лечения множественной миеломы. Ученые надеются, что это лекарство можно адаптировать для лечения ИЛФ. Предыдущие исследования показали повышенный уровень антител в легких пациентов с ИЛФ, и новое исследование объясняет, как эти антитела способствуют развитию болезни, причиняя повреждения ткани.

Новая информация позволяет ученым предположить, что ИЛФ может иметь аутоиммунную связь. Это открытие открывает перспективы новых лечебных стратегий, которые могут значительно улучшить прогноз для пациентов с ИЛФ. Следующие шаги для исследователей включают в себя изучение того, могут ли плазматические клетки вырабатывать аутоантитела против здоровых тканей легких и как фибробласты и мурные клетки развивают свои аномальные свойства в условиях болезни.

Исследование является совместной работой Института детского здоровья Нью-Джерси и Института трансляционной медицины и науки Rutgers и объединяет анализ ткани умерших от ИЛФ людей с исследованиями на мышах.

Напомним, ранее мы писали об интересных фактах об иммунитете.