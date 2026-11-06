Ученые приблизились к разгадке происхождения 6-тонного Алтарного камня Стоунхенджа

Стоунхендж / © Pexels

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Новые геологические исследования 6-тонного алтарного камня Стоунхенджа существенно изменили представления ученых о его происхождении.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Ранее ученые предполагали, что камень привезли с запада Уэльса, однако новые исследования указали на северо-восток Шотландии. Теперь и там не нашли пород с соответствующими характеристиками.

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Шеститонный песчаниковый монолит протяженностью 4,9 метра стоит в самом центре Стоунхенджа. Более ста лет ученые считали, что его привезли из Уэльса. Эту версию и опровергли недавние исследования по современным методам анализа.

Почетный профессор геохимии Ник Пирс подчеркнул, что Алтарный камень уникален среди глыб Стоунхенджа. Установка источника поможет понять, как он был доставлен на Солсберийскую равнину тысячи лет назад.

«В такой геологической детективной истории исключение потенциальных районов происхождения столь же важно, как и определение новых», — добавил Пирс.

Напомним, исследователи продолжают находить новые следы древней человеческой деятельности вокруг Стоунхенджа, в частности, сеть больших и древних ям, долгое время остававшихся незамеченными. Речь идет о структурах, которые могли появиться более 10 тысяч лет назад, задолго до строительства самого каменного комплекса. Часть из них, по данным исследований, имеет антропогенное происхождение и могла использоваться как элементы ритуальных или хозяйственных практик.

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Ученые отмечают, что Стоунхендж расположен в более сложном археологическом ландшафте, чем считалось ранее, и продолжает открывать новые этапы истории заселения Британии.

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