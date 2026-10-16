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- Наука и IT
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Ученые придумали хитрый способ найти внеземную жизнь
Выявление признаков жизни вне нашей планеты требует чрезвычайно чувствительных, но одновременно компактных технологий для поиска биосигнатур. Ситуация может существенно измениться благодаря разработке ученых из Университета Осаки.
Японские исследователи разработали инновационный электрический метод на основе нанотехнологий и искусственного интеллекта. Он позволяет выявлять аминокислоты и искать признаки внеземной жизни.
Об этом пишет Sciencealert.
Ученые выяснили, что электропроводность воды может подсказать ее химический состав и наличие условий, пригодных для жизни.
В основу разработки положена разница между живыми организмами и неодушевленными химическими процессами, которая четко прослеживается через аминокислоты. Известно, что живые организмы используют преимущественно L-форму аминокислот, в то время как абиотические процессы создают равную смесь L- и D-форм. Поэтому соотношение этих форм является идеальным маркером для астробиологии.
Традиционные методы требуют анализа больших объемов веществ и использования химических реактивов, тогда как новый подход основывается на новейших нанотехнологиях и электронике.
Напомним, Международная академия астронавтики утвердила новые принципы реагирования на возможный контакт с инопланетянами. Документ определяет, кто и при каких условиях может отвечать на сигналы из космоса.