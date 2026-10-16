Ученые придумали хитрый способ найти внеземную жизнь

Есть реальные шансы найти внеземную жизнь / © Associated Press

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Японские исследователи разработали инновационный электрический метод на основе нанотехнологий и искусственного интеллекта. Он позволяет выявлять аминокислоты и искать признаки внеземной жизни.

Об этом пишет Sciencealert.

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Ученые выяснили, что электропроводность воды может подсказать ее химический состав и наличие условий, пригодных для жизни.

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В основу разработки положена разница между живыми организмами и неодушевленными химическими процессами, которая четко прослеживается через аминокислоты. Известно, что живые организмы используют преимущественно L-форму аминокислот, в то время как абиотические процессы создают равную смесь L- и D-форм. Поэтому соотношение этих форм является идеальным маркером для астробиологии.

Традиционные методы требуют анализа больших объемов веществ и использования химических реактивов, тогда как новый подход основывается на новейших нанотехнологиях и электронике.

Напомним, Международная академия астронавтики утвердила новые принципы реагирования на возможный контакт с инопланетянами. Документ определяет, кто и при каких условиях может отвечать на сигналы из космоса.

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