Ученые придумали, как производить золото в промышленных масштабах

Золото / © Pixabay

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Мечта алхимиков о превращении металлов в золото может стать реальностью благодаря термоядерной реакции. Американский стартап Marathon Fusion разработал концепцию, позволяющую получить тонны золота из изотопа ртути-198, приближая мир к промышленному производству драгоценного металла.

Об этом пишет Т4.

Стартап Marathon Fusion предлагает создание золота с помощью термоядерной реакции. Компания разработала концепцию, которая базируется на преобразовании изотопа ртути-198 в изотоп ртути-197 путем облучения нейтронами. В результате изотоп ртути-197 спонтанно распадается, образуя стабильное золото-197 — именно тот вид, который встречается в природе.

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Ключевым моментом является наличие достаточно энергичных нейтронов, с энергией более 6 млн электрон-вольт, для запуска последовательности распада ртути, отмечают в Marathon Fusion. Такие нейтроны могут генерироваться с использованием стандартного термоядерного топлива — дейтерия и трития.

По расчетам стартапа, термоядерная установка на 1 гигаватт тепловой мощности потенциально способна производить несколько тонн золота ежегодно. Для моделирования процесса компания применяла цифрового двойника — компьютерную симуляцию, которая имитирует поведение реакции и распад изотопов.

Впрочем, пока это лишь теория. Подобные цифровые модели требуют подтверждения в условиях реального термоядерного реактора — а коммерческие установки такого типа еще не построены. К тому же, перед выводом реакторов в промышленное использование, ученым придется решить ряд сложных задач: создать новые термостойкие материалы, наладить стабильную генерацию энергии, разработать системы ИИ для управления плазмой.

Сейчас даже самые успешные эксперименты, например британский JET, смогли выработать лишь ограниченное количество энергии. Хотя британские инженеры уже работают над компактным прототипом термоядерного реактора — «Сферический токамак для производства энергии (ступенчатый)», запуск которого планируется до 2040 года, — применение термоядерных реакторов для массового производства золота остается на уровне концепции.

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Кроме того, даже в случае успешного внедрения этой технологии, новообразованное золото на начальном этапе будет радиоактивным. Оно будет классифицироваться как опасные отходы и потребует длительной обработки перед тем, как такое золото можно будет использовать. Это создает новые вызовы для технологического и экологического обеспечения процесса.

Несмотря на все трудности, потенциал этой технологии может заинтересовать долгосрочных инвесторов. Но пока коммерческая термоядерная энергетика не станет реальностью, говорить о «новой золотой лихорадке» слишком рано.

К слову, ранее ТСН.ua писал о том, можно ли другие металлы превратить в золото: речь шла об экспериментах с бомбардировкой ртути литием и дейтерием, а также об эксперименте с превращением в золото нескольких тысяч атомов бисмута с применением заряженных ионов углерода и неона.