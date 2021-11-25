Ученые придумали способ, как сделать Марс пригодным к жизни

По словам ученых, для выживания людей на Марсе нужно создать искусственное магнитное поле.

Британские ученые предложила вариант тераформирования Марса, то есть преобразования его поверхности и климата, похожими на земные.

Об этом сообщает издание Universe Today.

"Терраформирование Марса – одна из величайших мечтаний человечества. Марс имеет многое для этого. Его день примерно такой же продолжительности, как и земной, под его поверхностью много замерзшей воды, и, вероятно, со временем ему можно будет придать атмосферу, которая пригодна для дыхание. Но одна из вещей, которой ему не хватает, это сильное магнитное поле", — рассказали ученые.

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Ученые предложили новую идею создать искусственное магнитное поле, которое могло бы защитить Марс от солнечного ветра и ионизирующих частиц. Ранний Марс обладал плотной, богатой водой атмосферой, но она постепенно истощалась без защиты сильного магнитного поля.

По их словам, нельзя просто воспроизвести магнитное поле Земли на Красной планете. Наше поле создается в ядре Земли, а внутри Марса ядро ​​меньше и прохладнее.

Для появления магнитного поля вокруг планеты необходим сильный поток заряженных частиц внутри (как на Земле) или вокруг планеты. Первый вариант не подходит. Но оказывается, можно создать кольцо из заряженных частиц вокруг Марса благодаря его спутнику Фобосу.

Фобос – один из двух марсианских спутников, вращающийся вокруг планеты достаточно близко и совершающий оборот каждые 8 ​​часов.

Команда ученых предлагает ионизировать частицы с поверхности Фобоса, а затем ускорить их. Это создаст магнитное поле для защиты Красной планеты.

Ученые признают, что это смелый план и он даже кажется недостижимым, однако считают, что претворить его в жизнь со временем будет возможно, ведь это очень важно для человечества.

Напомним, что американский марсоход прислал "открытку" с Красной планеты.

Ранее марсоход Curiosity заснимал необычные облака после заката на Марсе. Обычно облака на планете появляются в самое холодное время года. Кроме того, они сформировались выше и, скорее всего, содержат замерзший углекислый газ.

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