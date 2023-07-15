Ученые проанализировали "метеорит-бумеранг", который с Земли улетел в космос и вернулся назад

Подробный анализ камня показал, что он был образован земными вулканами вблизи затонувших океанических плит.

Ученые из Франции представили новый анализ метеорита, найденного в Самаре в 2018 году. Ученые утверждают, что этот метеорит потел с Земли в космос, а через несколько тысяч лет вернулся обратно.

Также читайте С неба на Землю: ученые обнаружили обломки первого метеорита

Об этом информирует ScienceAlert.

Исследовать метеорит "Северо-Западная Африка (NWA) 13188" взялись Жером Гаттаксеком и его коллегами из Французского национального центра научных исследований.

Ученые считают, что камень имеет земное происхождение — его детальный анализ и химический состав показали, что он был образован вулканами вблизи затонувших океанических плит.

Вместе с тем, в химическом составе метеорита произошли изменения, в частности, в нем высока концентрация гелия-3, бериллия-10 и неона-21. Ученые объясняют, что это произошло из-за воздействия солнечных лучей. На Земле их блокирует магнитное поле планеты.

NWA 13188 также имеет стекловидную "кору термоядерного синтеза". Ученые говорят, что это свидетельствует о том, что камень мог расплавиться, проникая в атмосферу Земли.

Коллеги исследователей не очень верят в "бумеранговое путешествие" метеорита.

Метеорит NWA 13188/Фото: Jerome Gattacceca/The Meteorological Society

"Мы считаем NWA 13188 метеоритом, который был запущен с Земли и впоследствии повторно аккредитован на ее поверхность", — заключают они.

В свою очередь, ученые из Франции говорят, что камень мог выбросить в космос во время извержения вулкана, или его вытолкнули под действием взрывной волны, когда в Землю ударился другой крупный метеорит.

После исследований ученые отвергли идею, что камень в космос выбросило извержение вулкана, ведь тогда он должен двигаться со скоростью десятки тысяч километров в час. Кроме того, высокие вулканические шлейфы обычно достигают всего 31-45 километров над Землей, поэтому маловероятно, что таким образом камень мог бы оказаться в космосе.

Вместе с тем, ученые отмечают, что у Земли было несколько столкновений с астероидами, взрыв от которых мог бы выбросить камни в космос.

Ранее в Сахаре находили и другие метеориты в несколько миллиардов лет. По приблизительным оценкам ученых, самая большая пустыня Земли может скрывать более 700 тысяч метеоритов.

Напомним, ранее сообщалось, что в отдаленном районе пустыни Сахара обнаружили метеорит, который назвали "Эрг-Шеш 002" в честь места его падения. Изучив находку, эксперты пришли к выводу, что это осколок протопланеты, существовавшей еще до появления Земли.

Кроме того, мы ранее информировали, что учёные зафиксировали необычные радиосигналы, поступающие от сверххолодной звезды. Подобные объекты не должны производить никаких радиосигналов, считают исследователи.

Читайте также: