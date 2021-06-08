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Ученые пробудили после вечной мерзлоты древнее микроскопическое животное

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Ученые пробудили после вечной мерзлоты древнее микроскопическое животное

фото: Институт молекулярной биологии и генетики

Коловратка начала размножаться после пробуждения.

Ученые оживили после спячки в вечной сибирской мерзлоте микроскопическое животное, которому может быть более 24 тыс. лет.

Как сообщает Сurrent Biology, современная наука отнесла его к виду коловраток.

Отмечают, что древнейшую коловратку удалось не просто оживить, она даже начала размножаться после пробуждения. Исследование позволило ученым предположить, что некоторые виды животных остаются полностью жизнеспособными даже после пребывания в замораживании.

Результаты предыдущих исследований показали, что этот вид животных способен успешно находиться в состоянии криптобиоза. До этого считалось, что в таком состоянии они могут сохранять жизненные функции не более 10 лет.

Напомним, ученые рассказали, какие фрукты и овощи способствуют улучшению сна. Люди, которые потребляют менее 5 фруктов и овощей в день, сообщили о высокой распространенности симптомов хронической бессонницы.

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