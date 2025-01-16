Ученые пробурили континент, которого не было 375 лет, чтобы узнать, что с ним произошло

Большая его часть находится в километре под водой.

Спустя почти 400 лет команда ученых раскопала буром восьмой континент в мире.

Об этом сообщает Unilad.

Несмотря на то, как много ученые уже узнали о нашей планете, есть одна особая область земного шара, которая остается неизвестной. Она расположена в глубоких океанах южной части Тихого океана.

Воды, окружающие Новую Зеландию, годами интриговали ученых, в частности, открытием в 2017 году нового континента под названием Зеландия – или Те-Риу-а-Мауи, на диалекте маори.

Зеландия – восьмой континент планеты, большая часть которого лежит всего в километре под водой.

Сначала состоялось открытие, а затем группа ученых провела глубокие исследования, чтобы попытаться раскрыть тайны континента. Чтобы получить эти ответы, команда из 32 ученых из 12 разных стран бурила скалу и изучала, что они нашли.

Джейми Аллан, программный директор Отдела наук об океане Национального научного фонда США, возглавлявший проект в 2017 году, сказал: "Зеландия, затонувший континент, давно утерянный под океаном, открывает свои 60-миллионные тайны благодаря научному океанскому бурению. Эта экспедиция позволила заглянуть в историю Земли, начиная от формирования гор в Новой Зеландии и заканчивая движениями тектонических плит Земли, переменами в океанической циркуляции и глобальном климате".

Этот амбициозный план был частью девятинедельной поездки, во время которой исследователи бурили глубоко в морское дно, чтобы взять образцы пород, составляющих восьмой континент.

Зеландия / Фото: ТСН.ua

На шести отдельных участках команда пробурила буровые скважины на глубину 1250 метров и собрала образцы осадка и горных пород общей площадью 2500 метров.

Чтобы сделать науку относительно простой, во время путешествия было зафиксировано, как геология, вулканизм и климат Зеландии изменялись за последние 70 миллионов лет.

Результаты исследования оказались достаточно неожиданными, поскольку показали, что восьмой континент Земли имел совсем другое прошлое. Исследователи обнаружили остатки сотен окаменелостей, охватывающих широкий спектр видов, процветающих в различных типах среды и климата. Это намекает на то, что часть Зеландии очень сильно отличается от субаквальной среды, о которой мы все знаем сегодня.

Руперт Сазерленд, соавтор исследования, сказал: "Великие географические изменения на севере Зеландии, примерно такой же по размеру, как Индия, имеют последствия для понимания таких вопросов, как то, как растения и животные расселялись и развивались в южной части Тихого океана. Открытие бывшей суши и мелководных морей теперь дает объяснение. Животные и растения могли передвигаться по этим путям".

Напомним, археологи сделали открытие, что может изменить представление об истории Египта. Впервые были обнаружены остатки храма, связанного с правлением первой женщины-фараона Хатшепсут.

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