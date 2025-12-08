Ученые прогнозируют массовое вымирание людей и млекопитающих: когда это произойдет

Пустой город / © iStock

Ученые предупреждают о возможном массовом вымирании людей и млекопитающих из-за экстремальной жары на планете в случае формирования гипотетического суперконтинента Пангея Ультима. Исследователи прогнозируют, что высокие температуры, дефицит воды и сложные климатические условия сделают выживание практически невозможным для большинства видов.

Об этом пишет Earth.

О результатах исследования сообщили ученые Бристольского университета во главе с доктором Александром Фарнсвортом и доктором Эунис Ло, соавтором исследования, в материале Earth.com с участием специального корреспондента Эрика Роллса.

Идея о том, что экстремальная жара может привести к массовому вымиранию и положить конец доминированию человека и других млекопитающих, сначала может показаться сюжетом научно-фантастического фильма. Однако новые научные модели подтверждают, что Земля может столкнуться с таким кризисом, если континенты снова объединятся в единый сухопутный массив. Некоторые ученые считают, что это может стать первым вымиранием такого типа со времен исчезновения динозавров.

Недавно в журнале Nature Geoscience было опубликовано исследование, где с помощью мощных климатических моделей ученые показали, как будущий суперконтинент Пангея Ультима может кардинально изменить глобальные условия. Прогнозы указывают на значительно более жаркую и сухую среду, что оставит минимум шансов на выживание.

Возглавил работу доктор Александр Фарнсворт, старший научный сотрудник Бристольского университета. Его команда проанализировала движение тектонических плит, изменения солнечной активности и уровень парниковых газов.

Три фактора неизбежного конца

Геологи давно предполагают, что континенты Земли постоянно, хотя и медленно, движутся. Пангея Ультима — гипотетический суперконтинент, который, по расчетам, возникнет через сотни миллионов лет.

Доктор Фарнсворт объясняет ситуацию как «тройной удар» по жизни.

Эффект континентальности: огромный массив суши будет отрезан от охлаждающего воздействия океана.

Интенсивность Солнца: постепенное увеличение яркости Солнца приведет к более сильному излучению на поверхности Земли.

Вулканические выбросы CO₂: повышение концентрации углекислого газа в атмосфере из-за вулканической активности повлечет дополнительное глобальное потепление.

По прогнозам, распространенные температуры будут составлять от 40°C до 50°C и даже выше, с суточными экстремумами до 70°C, что сделает потоотделение млекопитающих недостаточным для охлаждения тела и выживания.

Ученые отмечают, что млекопитающие исторически переживали температурные изменения, приспосабливаясь через густую шерсть или спячку. Однако от длительной, невыносимой жары нет спасения: животные и люди не смогут эффективно регулировать тепло без доступа к воде и прохладным укрытиям.

Исследование показало, что только 8-16% суши на будущем суперконтиненте будет оставаться в умеренном, пригодном для жизни диапазоне. Дефицит влаги усложнит выживание, ограничивая запасы воды и уменьшая растительность.

Прогнозы базировались на моделях тектоники и химии океана. Повышенные выбросы газов вулканами приведут к концентрации CO₂ более 600 ppm, что создаст враждебные условия для большинства организмов.

Профессор Бенджамин Миллс из Университета Лидса отметил: «CO₂ может вырасти с примерно 400 ppm сегодня до более 600 ppm через много миллионов лет. Если человечество не прекратит сжигать ископаемое топливо, мы можем увидеть эти цифры гораздо раньше».

Исследование также расширяет понимание пригодности других планет для жизни. Если континенты будут сливаться, температура на планетах может резко расти даже в так называемой «зоне жизни».

Доктор Фарнсворт подытожил: «Эта работа показывает, что даже планеты в зоне жизни Солнечной системы могут оказаться непригодными для людей, в зависимости от того, рассеяны ли континенты, как сегодня, или объединены в суперконтинент».

Доктор Эунис Ло призывает: «Нам нужно уже сегодня контролировать антропогенные выбросы. Экстремальная жара вредит здоровью людей, урожаю и энергосистемам. Принятие чистых нулевых выбросов критически важно».

Ученые отмечают, что потепление и экстремальные погодные явления могут стать нормой, если выбросы не будут ограничены. Даже отдаленная перспектива формирования Пангеи Ультимы подчеркивает важность значительных мер сегодня.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые прогнозируют, что через 250 миллионов лет наша планета снова может объединиться в новый суперконтинент, вероятно, Пангею Проксиму.