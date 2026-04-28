Ученые проверили пчел на "математику" - результат их удивил

Пчелы / © Pexels

Новое исследование добавило аргументов в пользу того, что пчелы действительно обладают способностью считать.

Об этом говорится в материале Science Alert.

В последние годы ученые активно обсуждают когнитивные способности пчел. Часть исследователей считает, что эксперименты с числами демонстрируют не работу с количеством, а лишь способность этих насекомых различать визуальные сигналы.

Теперь ученые решили пересмотреть этот вопрос с учетом того, как пчелы действительно видят мир, а не так, как его воспринимает человек.

По словам нейробиолога Мирко Занона из Университета Тренто в Италии, новые результаты показывают, что критика предварительных выводов не убедительна, если принимать во внимание биологические особенности животного.

«Длились дебаты о том, действительно ли пчелы считают, или просто реагируют на визуальные образы. Наши результаты показывают, что эта критика не выдерживает, учитывая биологические особенности животного», — сказал Занон.

Он добавил, что когда стимулы анализируют так, как их могут видеть сами пчелы, остается реальная чувствительность к численности.

Как проверяли способность пчел считать

В предыдущих экспериментах медоносным пчелам показывали карты с узорами. В одном из ключевых исследований 2019 насекомых обучали распознавать искусственные символы, связанные с определенными числовыми значениями.

После этого пчелам показывали карточку с разными фигурами и предлагали выбрать символ, соответствующий количеству объектов.

На этапе тренировки пчелы достигали точности около 75–80%. Во время реальных тестов показатели были ниже — около 60–65%, но все равно выше, чем можно было бы ожидать случайно.

Это позволило исследователям предположить, что пчелы способны распознавать числовые величины.

Однако в 2020 году появилась критика этого подхода. Некоторые учёные предположили, что пчелы могли не считать, а просто сопоставлять узоры или реагировать на визуальную сложность изображения.

Ученые учли, как пчелы видят мир

Исследователи сочли эту критику важной и вернулись к анализу своих данных.

Зоологиня Скарлетт Говард из Университета Монаша в Австралии объяснила, что при оценке когнитивных способностей животных следует учитывать их способ восприятия мира.

"Мы видим и воспринимаем мир совсем иначе, чем животные, поэтому при изучении интеллекта животных следует быть осторожными и не ставить человеческую перспективу и органы чувств в центр исследования", - сказала она.

Предыдущие исследования показали, что пчелы способны различать только относительно грубые, малоподробные узоры. В ранних анализах использовались карточки с мелкими деталями, которые могли быть за пределами их зрительного восприятия.

Поэтому была вероятность, что насекомые использовали нечисловые визуальные подсказки, чтобы «обойти» задачи.

Поэтому ученые повторно проанализировали визуальные паттерны из предыдущих экспериментов, но уже с учетом того, как их могут воспринимать пчелы. Для этого они использовали математическую модель, основанную на данных о пространственной чувствительности медоносных пчел.

Что показал новый анализ

В предварительных анализах изображения с большим количеством объектов часто выглядели более сложными – имели больше контуров и деталей. Именно поэтому критики предполагали, что пчелы могли просто выбирать более «насыщенное» изображение, а не считать объекты.

Но после переоценки изображений согласно тому, как пчелы видят на самом деле, эта связь стала гораздо менее очевидной. Большее количество объектов не всегда означало больше воспринимаемых деталей.

Это затрудняет объяснение, будто пчелы полагались только на простые визуальные сигналы.

Результаты свидетельствуют, что насекомые реагировали именно на количество форм, а не только на общий вид изображения. Это подтверждает предварительное заключение: пчелы чувствительны к численности и не полагаются исключительно на визуальные подсказки.

"Понять, как пчела видит мир, может быть непросто, но попытка взглянуть на мир глазами животного - неотъемлемая часть нашей работы", - сказала Говард.

По ее словам, пчелы продолжают удивлять ученых тем, как они передвигаются по миру, интерпретируют задачи и принимают решения.

