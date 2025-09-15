Ученые проверили звезду в 40 годах от Земли на присутствие инопланетян: что они узнали

Космос / © Pixabay

Реклама

Китайские исследователи осуществили одно из самых детальных на сегодня исследований, направленных на выявление возможных радиосигналов внеземного происхождения в системе TRAPPIST-1, которая расположена на расстоянии около 40 световых лет от Земли и считается перспективной для существования пригодных к жизни планет.

Об этом пишет издание Live Science.

TRAPPIST-1 — это красный карлик в созвездии Водолея, вокруг которого вращаются семь каменистых планет, по размерам близких к Земле. По меньшей мере три из них находятся в так называемой зоне обитаемости, где возможно существование жидкой воды. Благодаря этому система рассматривается учеными как одна из наиболее похожих на Солнечную и является ключевым объектом для поиска следов технологических цивилизаций.

Реклама

Исследование проводила группа под руководством профессора Гуан-Юаня Суна из университета Дэчжоу (КНР). Для эксперимента был задействован крупнейший в мире радиотелескоп FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), известный своей чрезвычайной чувствительностью. В течение почти двух часов ученые провели пять независимых наблюдений в L-диапазоне продолжительностью по 20 минут каждое. Частотный диапазон охватывал 1,05-1,45 ГГц с разрешением около 7,5 Гц, что позволяло фиксировать даже очень слабые радиосигналы, потенциально созданные искусственно.

© livescience

В ходе анализа ученые искали узкополосные сигналы с небольшим сдвигом частоты, вызванным движением планет. Подобные сигналы не могут возникать естественным путем и могли бы свидетельствовать о существовании высокоразвитой цивилизации. По расчетам, FAST способен зафиксировать передатчики мощностью от 2,04×10^10 ватт — чувствительность, превышающая предыдущие исследования.

Несмотря на высокие технические возможности, подтверждений наличия инопланетных технологий получить не удалось. В то же время авторы работы отметили, что даже отсутствие результата имеет научную ценность — она позволяет установить верхние пределы для мощности возможных передатчиков в системе TRAPPIST-1 и демонстрирует эффективность современных методов поиска.

Символ с «черными воротами» (система TRAPPIST-1e), которая считается одним из самых перспективных кандидатов на статус потенциально пригодной для жизни планеты, продолжает оставаться в центре внимания международного научного сообщества. Исследователи планируют расширить спектр поиска и обратить внимание на другие типы сигналов, в частности периодические или кратковременные, которые могли остаться за пределами нынешнего анализа.

Реклама

Специалисты напоминают, что окончательные выводы о наличии или отсутствии жизни в TRAPPIST-1 могут появиться только через годы или даже десятилетия дальнейших наблюдений. В то же время система и в дальнейшем рассматривается как одна из наиболее перспективных для проектов по поиску внеземного разума (SETI).

Поиск инопланетных цивилизаций остается одним из важнейших вызовов современной науки, ведь его потенциальные результаты способны в корне изменить представление человечества о своем месте во Вселенной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в китайской соцсети Weibo появилось видео, на котором зафиксировано сбивание таинственного объекта, который светился во время полета в ночном небе над провинцией Шаньдун, что на востоке страны. Инцидент сопровождали два громких взрыва, похожие на выходы ракет ПВО, и яркая вспышка от разрыва загадочного НЛО.