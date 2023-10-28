Ученые раскопали 5000-летнюю гробницу с 14 скелетами: такого они еще не видели

В Шотландии на Оркнейских островах археологи обнаружили неолитическое захоронение с развалинами сложного здания. В одном из шести помещений гробницы исследователи обнаружили 14 скелетов мужчин, женщин и детей, двое из которых похоронены в позе объятий.

Об этом пишет The Guardian.

Круглую гробницу диаметром более 15 метров обнаружили на одном из Оркнейских островов недалеко от города Киркволл. Локация была значительно разрушена в XVIII-XIX веках в результате добычи камня.

В конце XIX века сын местного фермера наткнулся на руины стены, а также каменную булаву, шар и восемь скелетов. О находках сообщил в газету антиквар, уделив им несколько абзацев и предположив, что это останки старого захоронения. Никто и не ожидал, насколько старой была гробница, пока недавно ею не заинтересовался археолог Университета Центрального Ланкашира, наткнувшись на сообщения в старой газете. Отправившись на раскопки на Оркнейские острова, археологи раскопали большое здание 3000-х годов до нашей эры.

На одном из камней даже сохранились отметки. В дальнейшем ученые хотят провести ДНК-анализ останков, чтобы выяснить больше о погребенных, в частности, были ли они родственниками.

Ранее стало известно, что польские археологи обнаружили могилу ребенка, похороненного лицом вниз. Исследователи предполагают, что ребенок умер еще в 17 веке и для того, чтобы он не "встал из мертвых", в могилу положили треугольный замок, символизирующий защиту от вампиров.

Читайте также: