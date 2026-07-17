Ученые раскопали гробницы с золотыми диадемами — такого они еще не видели

Археологи нашли золото из смешанных культур бронзового века / © Associated Press

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На Кипре в гробницах бронзового века обнаружили золотые диадемы в возрасте 3,4 тысячи лет.

Об этом сообщает Arkeonews со ссылкой на исследование, опубликованное в Oxford Journal of Archaeology.

Украшения были обнаружены в некрополе Хала-Султан-Текке — важном портовом городе. Ученые изучили девять диадем и две золотые накладки на рот из семи камерных гробниц и одной шахтной, датируемых XV-XIII веками до нашей эры. Самая удивительная находка — диадема, на черепе ребенка в гробнице, где также лежали золотые бусы, серебряный кулон с анатолийским божеством и цилиндрическая печать. Эти вещи указывают на то, что высокий социальный статус мог передаваться по наследству детям.

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Исследователи отмечают, что крепившиеся на голову с помощью шнурков диадемы носили не только взрослые, но и подростки, и дети. В то же время, на некоторых из них видны следы использования — это значит, что их одевали и при жизни, возможно, во время важных церемоний.

Обнаруженные драгоценности подтверждают активную международную торговлю в Хала-Султан-Теке. Город, процветавший между 1630 и 1150 годами до нашей эры, тогда жители торговали медью, текстилем и получали товары из Афганистана, Индии и побережья Балтийского моря.

Напомним, под непроходимыми зарослями одного из древнейших лесов планеты исследователи наткнулись на совершенно неприкосновенное поселение, тысячу лет хранившее жуткие тайны прошлого. За все это время потерянный город майя не нашел ни один мародер.

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